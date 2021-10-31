في الهالوين: مايا دياب تفزع مساعديها بالبورنص.. وإنجي المقدم يحضنها هيكل عظمي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع الاحتفالات بالهالوين، أو مايُسمى بـ «عيد الهلع»، تشارك العديد من الفنانات متابعيها عبر مواقع التواصل المختلفة، بتقاليعهن المختلفة، وطرق وأشكال الاحتفال بهذا اليوم، من خلال نشر العديد من اللقطات المصورة التي توثق الحدث.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، والفنانة المصرية إنجي المقدم، الفنانات اللاتي بادرن بنشر لقطات الاحتفال بالهالوين من خلال حساباتهن الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مايا دياب تفزع المساعدين بالـ «بورنص»

ولجأت الفنانة اللبنانية لحيلة غريبة ومختلفة، حيث قررت فزع المساعدين بها، المسؤولين عن تجميلها أو اختيار أزيائها وتصفيف شعرها، لتقرر الاختباء خلف الجدران، مرتدية البورنص، وويج صناعي، مع ماسك يخفي ملامحها، وتبدأ بالصراخ في وجوههم تباعًا.

إنجي المقدم يحتضنها هيكل

ومن مايا دياب، للفنانة إمجي المقدم، التي شاركت متابعيها بعدة صور مختلفة خلال تواجدها بالعين السخنة، حيث ظهرت وهي يحاوطها هيكل عظمي، مع أشكال الهالوين المعروفة، معلقة: «منتهى منتهى الهلع».

حكم الدين في الاحتفال بالهالوين

وكانت قناة دار الإفتاء المصرية نشرت من قبل على «يوتيوب»، مقطع فيديو يوضح حكم الاحتفال بالهالوين، وبدأ «عويضة» حديثه قائلًا: «تراثنا الإسلامي مليئ بكل ما فيه الخير للناس، التربية الصحيحة، الجمال والحمرة، تعليم الناس أمور حياتهم المهمة».

وأكمل: «ولكن للأسف تأتينا تقاليع من المدنية الغربية، ويا ليتنا نقلد المدنية الغربية فيما هو مفيد، مثل التقدم العلمي، البحث في الأمور المهمة، أو التكنولوجيا، ولكن للأسف بعض شبابنا يقلدهم في العنف، والتخويف والدماء، ومن بينها ما يسمى بعيد الهالوين».

وأضاف: «للأسف يتبعه البعض ويقومون بأشياء مخيفة، والأبناء أو الصغار يتعلمون منه العنف والخوف، لذا يجب أن ننتبه إلى ما يبث أو ينشر، أيها يتفق معنا كشرقيين وأيها لا يتفق معنا، عيد الهالوين ليس من التراث الإسلامي، عندنا في التراث الإسلامي كل ما هو خير وليس شر، لذا رجاء لا نتبع هذه التقاليع، ولا نبتدع في حياتنا أشياء تولد العنف وتقضي على الرحمة بين الكبار والصغار».