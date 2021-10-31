ما حكم الوضوء مرة واحدة في اليوم لجميع الصلوات؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

احيانا في أماكن العمل يتجه البعض إلى قضاء الصلوات بوضوء واحد وذلك بحجة عدم ابطال الوضوء، ولكن هل يجوز ذلك؟.

وأجاب على ذلك أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه في برنامج «فتاوى الناس»، إن الوضوء مرة واحدة باليوم لجميع الصلوات، جائز شرعا بحيث يكون استثناءً في حالات المرض.

وأضاف أن الأصل أن الإنسان إذا شق عليه الوضوء بسبب التعب، ولم يجد من يساعده، فيجوز له الوضوء مرة واحدة لجميع الصلوات، شريطة ألا يكون هذا هو الحال الدائم.

واختتم امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله اشترط على العبد إذا أراد الصلاة أمرين هما: أن يكون متطهرا وإقامة الصلاة في وقتها المقدر لها شرعا.

هل يشترط في الوضوء أن يكون ثلاثيا

لا يشترط أن يكون الوضوء ثلاثيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولكن السنة أنه يكون ثلاثيا.

خطوات الوضوء الأساسية

نية الوضوء، فيجب أن ننوي الوضوء ونقول بعدها (بسم الله).

غسل الكف 3 مرات في الوضوء.

المضمضة 3 مرات في الوضوء.

الاستنشاق بالأنف 3 مرات في الوضوء.

غسل الوجه 3 مرات للوضوء (أي من منبت الشعر حول الوجه وحتى الذقن، ومن الأذن اليمنى لليسرى).

غسل اليدين للمرافق 3 مرات في الوضوء على أن نبدأ باليد اليمنى.

مسح الرأس مرة واحدة في الوضوء «ويمكن ثلاثا».

مسح الأذن مرة واحدة في الوضوء على أن نبدأ باليمنى.

غسل القدمين إلى الكعبين 3 مرات في الوضوء نبدأ باليمنى وندخل الماء بين الأصابع).

بعد الوضوء «أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين».