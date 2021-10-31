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الامارات | عقوبة رادعة جراء الكتابة على العملات الورقية في مصر .. صور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن البنك المركزي المصري أن الكتابة على العملات الورقية وتشويهها يكلف الدولة مبالغ باهظة، مؤكدا أن البنك يقوم بسحب تلك العملات واستبدالها بأخرى، موضحاً أن القانون يعاقب على إهانة العملة من خلال تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة من الصور بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه.

ومنع القانون المصري تدوين عبارات الحب أو المعايدة في الأعياد والمناسبات وكتابة تاريخ معين على العملة الورقية للذكرى، وطالب بعدم تشويه الأوراق النقدية حفاظًا على المال العام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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