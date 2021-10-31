الامارات | مصر: اكتشاف مقبرة "كبار رجال الدولة" في عهد الملك رمسيس

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: اكتشاف مقبرة "كبار رجال الدولة" في عهد الملك رمسيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري اليوم الكشف عن مقبرة «بتاح-م-ويا» الذي كان يشغل منصب رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة كلية الآثار جامعة القاهرة بمنطقة سقارة جنوب الطريق الصاعد للملك أوناس.

وقال وزيري إن موقع الكشف يضم مقابر كبار رجال الدولة الحديثة من عصر الأسرة التاسعة عشر والمكمل لموقع مقابر الأسرة الثامنة عشرة والتي من أهمها موقع القائد العسكري حور محب.

وأضاف أنه ترجع أهمية اكتشاف هذه المقبرة إلى المناصب التي شغلها صاحبها باعتباره الكاتب الملكي ورئيس الخزانة وكبير المشرفين على المواشي، والمسؤول عن القرابين الإلهية في معبد رمسيس الثاني بطيبة.

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