الامارات | مركبة فضائية تحمل هدايا «الكريسماس» تصل محطة الفضاء الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة فضائية تحمل هدايا «الكريسماس» تصل محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت مركبة فضائية غير مأهولة تحمل هدايا «الكريسماس» إلى محطة الفضاء الدولية.

والتحمت المركبة الفضائية الروسية بروجرس إم إس-18 بنجاح بوحدة «زفيزدا» أو «النجمة»، وفقا لما أذاعته يوم السبت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس».

وكانت السفينة تحمل أيضا وبشكل أساسي الوقود والماء والطعام إلى جانب هدايا «الكريسماس» ورأس السنة الجديدة.

وكانت المركبة قد أقلعت يوم الخميس من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان في آسيا الوسطى.

وكان رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف قد ذكر في وقت سابق إن الطاقم ينتظر طرودا ورسائل من الوطن.

ويقيم في الوقت الراهن في محطة الفضاء التي تحلق على ارتفاع 400 كيلومتر 7 رواد فضاء.

وكان من المفترض أن يغادر رائد الفضاء الألماني ماتياس مورير اليوم الأحد إلى محطة الفضاء الدولية. لكن بسبب سوء الأحوال الجوية أجلت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.

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