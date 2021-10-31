«مش بس للسهر».. فوائد غير متوقعة للقهوة: تحسن صحة الشعر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

القهوة مشروب ذو مذاق خاص ونكهة مفضلة للكثيرين، جمهوره لا حصر له وأيضًا يعرف بفوائده المتعددة، لكن الغريب في الأمر أن للقهوة فوائد تجميلية أيضًا، إذ تحتوي على مضادات الأكسدة ويمكن من مستخلصات القهوة الاستفادة منها في منتجات التجميل.

فبحسب موقع هندي، عن طريق فرك القهوة المطحونة ووضعها على فروة الرأس، فإنها تساعد في تحسين صحة الشعر والتخلص من مشاكله بشكل تدريجي، إذ أن ذلك يساعد في إزالة الخلايا الميتة، وتحسين الدورة الدموية.

ففروة الرأس هي الجزء الأكثر تجاهلًا في الجسم وغالبًا ما يتم انسدادها بالخلايا الميتة، لذلك يمكن استخدام القهوة المطحونة في ذلك، إذ تساعد التقشير في الوقاية من قشرة الرأس والالتهابات البكتيرية وإنعاش بشرة فروة الرأس، كما أنها تساهم في إعادة توازن درجة حموضة الشعر بحسب ما ذكرته «تايمز أوف إنديا».

ويمكنك صنع خليط طبيعي للشعر منزليًا باستخدام القهوة المطحونة، من خلال خطوات سهلة وبسيطة كالتالي:.

مكونات خلطة القهوة المطحونة

خلط ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة الطازجة، مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز، و9 قطرات من زيت شجرة الشاي، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من سكر جوز الهند، وأيضًا وضع 8 قطرات من زيت النعناع العطري.

طريقة إعداد الخلطة القهوة المطحونة

نأخذ وعاء ونضيف البن المطحون ونخلطه مع سكر جوز الهند وزيت اللوز.

ثم بعد ذلك إضافة قطرات من الزيوت العطرية ونستمر في تقليبها حتى لا تتكون الكتل فيها.

في النهاية نضع الخليط على فروة رأس مبللة وندلكها جيدًا بحركات دائرية قبل شطفها بالماء.

ينصح الخبراء بعدم استخدام الخلطة بشكل يومي لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية، والاكتفاء بمرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.