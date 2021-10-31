تعرف على أرباح أحمد حسن وزينب من تصوير مشهد ولادة الطفل الثاني.. حقق مليون مشاهدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم حبسهما والتحقيق معهما من قبل، بسبب استغلال طفلتهما الأولى «آيلين»، إلى أن السير خلف الأموال لايزال يسيطر على الثنائي أحمد حسن وزينب، اللذين قررا استغلال ابنتهما الثانية أيضًا من قبل ولادتها، وتحديدًا لحظة ولادتها، حيث بث أحمد حسن، مقطع فيديو يرصد لحظة ولادة زوجته زينب للطفل الثاني، ولادة مُبكرة، عبر قناتهما على موقع «يوتيوب»، في محاولات لجلب المشاهدات والأموال.

فيديو جديد لـ أحمد حسن وزينب عن ولادة طفلهما الثاني

وخلال الأيام القليلة الماضية، تصدرا الثنائي أحمد حسن وزينب، محركات البحث، بعدما بثا فيديو جديدا مدته 25 دقيقة، بعنوان «ولادة زينب من داخل المستشفى.. صار عنا طفلين»، وذلك عبر قناتهما على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وكشف الفيديو، عن تواجد «زينب» داخل المستشفى رفقة زوجها اليوتيوبر أحمد حسن، محاولًا تهدئتها قبل الولادة، مؤكدًا أنه سيدخل معها غرفة العمليات، كما طلب من المتابعين الدعاء لها، وانتهى الفيديو بدخول «زينب» غرفة العمليات.

الفيديو حقق نسبة مشاهدات تجاوزت المليون مشاهدة.

أرباح أحمد حسن من تصوير مشهد ولادة زينب للطفل الثاني

وبحسب موقع «سوشيال بليد» لقياس أرباح مقاطع يوتيوب، وفقًا لعدد المشاهدات، حقق مقطع فيديو ولادة زينب للطفل الثاني، أرباحا تراوحت من 166 دولارا، وحتى 2700 دولار أمريكي، ما يعادل 2608 جنيهات مصرية، وحتى 42422 جنيها مصريا.

ووفقًا للموقع، فإن المتوسط اليومي لأرباح أحمد حسن وزينب، يصل إلى 3100 دولار كحد أقصى، ما يعادل 48707 جنيهات، بينما يصل المتوسط الأسبوعي إلى أكثر من 21 ألف دولار، بما يعادل 329.955 جنيه مصري، بينما وصلت أرباح الثنائي آخر 30 يوما، ما يقترب من 1.5 مليون جنيه مصري.