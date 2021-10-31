الجمال المصري والإيطالي.. ياسمين صبري ومونيكا بيلوتشي تتألقان بالأسود في إكسبو دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر تطبيق تداول الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أحدث ظهوؤ لها بمشاركة النجمة وعارضة الأزياء الإيطالية مونيكا بيلوتشي، خلال تجولهما في معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠.

وظهرتا النجمتان بإطلالات أنيقة، فارتدت ياسمين صبري فستان أسود أنيق ومميز بقصة الكت وفتحة حرف v على الصدر، وحزام جلدي على الخسر.

واضفت للإطلالة أنوثة بانتعال حذاء أسود عالي، وحملها حقيبة يد فخمة.

واختارت ياسمين تسريحة الشعر المنسدل، بينما من الناحية الجمالية فاختارت مكياجًا ناعما.

هذا وظهرت مونيكا بيلوتشي بفستان أسود لامع ذو أكمام بقصة مميزة على الخسر، وفتحة على الصدر، مع كلاش أسود.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ومكياجا ناعما.

وحظيت الصور إعجاب المتابعين الذين كعادتهم وضعوا النجمتين في مقارنة بمن فيهن الأجمل.

وعلق أحد المتابعين قائلا: "جميلات العالم في صور ة"، وقال آخر: "الجمال العربي والإيطالي".