ماذا يأكل أفراد العائلة المالكة البريطانية في اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إلى جانب التمسك بالعادات والتقاليد القديمة، فإن أفراد العائلة المالكة البريطانية دقيقون للغاية بشأن وجباتهم الغذائية أيضًا، في حين أن العادات والآداب الجيدة تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على ظهورهم العام، فإن الطعام الذي يأكلونه يضمن رفاهية صحتهم.

مجموعة متنوعة من المأكولات المتاحة لهم وبالطبع وجود طاهٍ ملكي يجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة لأفراد العائلة المالكة في الحصول على اختياراتهم، ومع ذلك، إذا كنت شخصًا من المعجبين بالملكية ومبهرًا بأسلوب حياتهم، فإليك دليلًا لكل شيء يأكلونه في اليوم الواحد، وفقا لموقع indiatimes.

الملكة إيليزابيث الثانية

تبلغ الملكة إليزابيث الثانية، التي تترأس النظام الملكي البريطاني، حاليًا 95 عامًا، ما سر عمرها المديد؟.. ربما العديد من الأطعمة اللذيذة المتاحة لها.

الملكة تبدأ يومها دائمًا بشرب شاي إيرل جراي مع بعض البسكويت، بالنسبة للإفطار، فإن بعض الأطعمة المفضلة لديها هي الحبوب واللبن والخبز المحمص والمربى، في كتاب بعنوان العشاء في قصر باكنجهام، قيل إن الملكة تحب أيضًا تناول السمك على الإفطار، بقدر ما يتعلق الأمر بالغداء، فهي تحب السبانخ الذابلة أو الكوسة.

عشاء صحي هو ما تحبه الملكة، وفقًا للطاهي الملكي السابق: "بالنسبة للوجبة الرئيسية، كانت تحب أشياء مثل شريحة لحم، شريحة لحم فيليه، ومجموعة من الأطباق، خاصة المأكولات البريطانية والفرنسية، مثل سمك الهلبوت مع السبانخ".

الأمير تشارلز وكاميلا باركر بولز

يستثمر أمير ويلز ودوقة كورنوال في عيش حياة مستدامة وتناول نظام غذائي صحي ومغذ.

بينما يحب الزوجان الملكيان الاستمتاع بالمنتجات الطازجة، لديهما دجاجات خاصة بهما في Highgrove ، موطنهما الريفي، لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجأة إذا كانت وجبة الإفطار تتكون من البيض.

في زيارة لسنغافورة، ناقشت كاميلا أهمية الأكل الصحي، وفقًا للتقارير، تحب أن تستهلك أكبر عدد تريده من الدهون الصحية، وهذا هو السبب في أن غداءها يتكون عادة من السلطات والأسماك الطازجة والعضوية، كشفت الشيف الملكي السابق كارولين روب أيضًا، أن الزوجين كانا دائمًا "مقتصدًا واقتصاديًا"، قالت: "إذا صنعنا لحمًا مشويًا وكان هناك بقايا طعام، فربما نذهب ونصنع فطيرة في الليلة التالية."

دوقة كامبريدج

تعد كيت ميدلتون، وهي أم لثلاثة أطفال، واحدة من أقوى أفراد العائلة المالكة، على الرغم من أنها مشغولة دائمًا بمسؤولياتها الملكية أو واجباتها الأمومية، إلا أنها لا تزال قادرة على الظهور في أفضل حالاتها في الأماكن العامة.

هل النظام الغذائي هو السر الحقيقي وراء جمال وجهها وجسمها اللائق؟ قريب جدا للتكهن، ومع ذلك، يمكننا دائمًا معرفة ما تأكله في اليوم.

وفقًا للتقارير، تتكون وجبات إفطار الدوقة من مزيج من الأطعمة مثل اللفت، والسبيرولينا، والماتشا، والسبانخ، والكزبرة، والتوت معًا لإعداد مشروب صباحي صحي، تستمتع أيضًا بوعاء من دقيق الشوفان.

على الرغم من أن كيت ليست نباتية، إلا أنها تفضل أحيانًا عدم تناول اللحوم على الغداء، يقال إنها مع زوجها الأمير وليام يستمتعان بالسوشي في بعض الأحيان، تشمل الأطباق المفضلة الأخرى سلطة التبولة والسيفيتشي والجازباتشو والبطيخ.

ميجان وهاري

يستمتع كل من الأمير هاري وميجان ماركل بتناول الأطعمة الصحية واتباع أسلوب حياة صحي، في مقابلة عام 2016، قالت ميجان ماركل إنها تتبع أحيانًا نظامًا غذائيًا نباتيًا خلال أيام الأسبوع، في حين أنها تتحول إلى أطعمة أخرى خلال عطلات نهاية الأسبوع.

عندما يتعلق الأمر باختيار مشروب الصباح، ستختار ميجان العصائر الخضراء على القهوة في أي يوم، وفقًا للتقارير، عندما يتعلق الأمر بالوجبات الخفيفة الصحية، فإن اللوز وزبدة اللوز هي المفضلة لدى ميجان، هذه غنية بالدهون الصحية وتحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية.

ومع ذلك، يحب كل من ميجان والأمير هاري الدجاج المشوي.

قالت ميجان في مقابلة: "لا يوجد شيء لذيذ (أو مثير للإعجاب) مثل الدجاج المشوي بشكل مثالي".