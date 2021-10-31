الامارات | «الرحّالة» استقلّوا السفينة الهوائية للوصول إلى القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرحّالة» استقلّوا السفينة الهوائية للوصول إلى القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّبت القرية العالمية بأحدث أفراد عائلتها، خلال الحفل الرسمي للموسم الـ26، الذي أقيم أول من أمس، إذ تطلق القرية العالمية اسم «الرحّالة» على مجموعة شخصياتها الأربع الجديدة، ويمكن للحضور الاستمتاع بمشاهدة عرض «الرحّالة» المميز في كل ليلة من هذا الموسم، باستثناء أيام الثلاثاء.

وقالت المديرة التنفيذية للتسويق والفعاليات في القرية العالمية، جاكي اللنبي: «تملؤنا الحماسة ونحن نستقبل الرحّالة في القرية العالمية، ونحن سعداء جداً بمدى النجاح الكبير الذي حققه عرضهم على المسرح الرئيس. يجسّد هؤلاء الرحّالة جميع ما تمثله القرية العالمية، ولذا كان من السهل عليهم اختيارها لتكون منزلهم الدائم. إننا، وإنهم كذلك، نمتلك الفضول في غريزتنا لاستكشاف الروائع من حول العالم، ونتشارك معهم أيضاً بحب تقديمها أمام ضيوفنا هنا في دبي. كما يسعى وليف لتسليط الضوء، وزيادة الوعي حول سلالته من الذئاب العربية، التي انقرضت في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومهددة أيضاً بالانقراض حول المنطقة».

وللاحتفال بوصولهم إلى موسمها، قامت القرية العالمية بنصب تماثيل تذكارية متميزة بلون الذهب لثلاثة من الرحّالة في قلب البحيرات الجديدة في أفينيو الألعاب النارية. ويمكن للضيوف مشاهدة الحلقة الرئيسة الأولى من مسلسل «روائع وليف» عبر قناة القرية العالمية في «اليوتيوب»، أو موقعها الإلكتروني، أو تطبيق الهواتف الذكية، أو على شاشة مسرح الصغار في غالبية أيام الموسم. كما تمّ تعزيز تطبيق القرية العالمية للهواتف المتحركة وموقعها الإلكتروني بخاصية الواقع المعزز، ليتمكن الضيوف من التفاعل مع الشخصيات الرائعة من منازلهم، أو حتى التقائهم والتقاط أروع الصور التذكارية معهم في القرية العالمية.

ورحّب «أوزكا»، الصديق المفضّل لدى الجميع، بصديقيه و«ليف» و«زويا» لحظة هبوطهما في القرية العالمية من على متن السفينة الهوائية الضخمة، حيث وصلا في الوقت المناسب، ليقدموا العرض الجديد «أسطورة الصولجان» لأول مرة على خشبة المسرح.

قدّم وليف وأصدقاؤه عرضهم الرائع، الذي تبلغ مدته 27 دقيقة، أمام الضيوف ليشعلوا الحماسة، وينتهي العرض وسط تشجيع كبير وهتافات من الحضور.

كما تألّق وليف، الذي ينتمي لسلالة الذئب العربي، بكونه المغامر الرحّال الذي يسافر حول العالم برفقة صديقته العزيزة زويا، القطة التي جابت العالم، وأوزكا، حيوان الكوكا المحب للمرح.

• القرية العالمية نصبت تماثيل تذكارية متميزة بلون الذهب لثلاثة من الرحّالة في قلب البحيرات الجديدة.

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