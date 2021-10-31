الامارات | سلطان القاسمي يفتتح معرض «الوجه الآخر للصمت»

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يفتتح معرض «الوجه الآخر للصمت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، المعرض الفني «الوجه الآخر للصمت» لهراير سركيسيان، في المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون بمنطقة المريجة في الشارقة.

ويُعدّ المعرض، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع «غاليري بونييه كونستال» في ستوكهولم، ومتحف بونيفانتن في ماستريخت - هولندا، أول معرض استقصائي للفنان هراير سركيسيان، ويستمر حتى 30 يناير 2022. وتجوّل صاحب السموّ حاكم الشارقة، في أروقة المعرض، حيث استمع إلى شرح من الفنان هراير سركيسيان، حول أعماله التي أنتجها خلال الـ15 سنة الماضية، التي تأخذ الزائر في رحلة مصوّرة إلى ساحات حلب واللاذقية ودمشق، وعبر السماء فوق تدمر والمناظر الطبيعية للمناطق المغطاة بالثلوج في أرمينيا المعاصرة.

ويضم المعرض أعمالاً حول تواريخ الزوال وعمارة العنف وإمكانات الوسيط الفوتوغرافي، ويرتكز على تكليفين رئيسين هما: عمل تركيبي فوتوغرافي بعنوان «شوهد آخر مرة» (2018-2021) بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون، و«تفاحة صغيرة» (2021-2022) بتكليف من بونيفانتن. كما يتضمن المعرض مجموعة واسعة من أعمال الفنان الرئيسة منذ 2006.

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