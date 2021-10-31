الامارات | مؤسسة العويس تطلق ناديها السينمائي

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة العويس تطلق ناديها السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت مساء يوم الخميس الماضي، فعاليات نادي العويس السينمائي، الذي انضم إلى باقة أنشطة مؤسسة العويس الثقافية، حيث يعرض النادي في الخميس الأخير من كل شهر أحد الأفلام السينمائية الوثائقية أو الروائية المحلية أو الخليجية أو العربية أو العالمية، التي تنتمي إلى السينما المستقلة أو السينما الفردية، وذلك تعزيزاً لقيمة هذا الفن في المجتمع والارتقاء بالذائقة البصرية لدى الجمهور. وعرضت خلال الافتتاحية ثلاثة أفلام قصيرة للمخرج صالح كرامة العامري، التي شكلت في مجملها تجربة غنية للتوثيق المحلي عبر عين سينمائية صديقة للحياة، فقد عُرض خلال الفعالية فيلم «توزيعة»، الذي تم تصنيفه في مهرجان برلين السينمائي «أفضل فيلم قصير».

أما الفيلم الثاني «خارجي على السطح» يتحدث عن فتاة تنشر غسيلها على سطح بيتها في حي شعبي وهي ترتدي الثياب التقليدية وتضع على رأسها الشيلة، وفجأة تهب رياح قوية تطير شيلتها.. فتلجأ إلى تناول شرشف أبيض من الغسيل الذي تنشره وتضعه على رأسها عبر حركة عفوية.

الفيلم الثالث الذي عُرض في النادي بعنوان «سايرين الغوص»، وهو فيلم وثائقي يحكي طريقة الغوص قديماً في الخليج، عبر مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون إلى جيلين مختلفين.

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