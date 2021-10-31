الامارات | انطلاق فعاليات مهرجان مراكش للشعر العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان مراكش للشعر العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، وصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت مساء أول من أمس، بساحة مولاي عبدالسلام، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان مراكش للشعر العربي، الذي تنظمه دار الشعر بمراكش (المغرب).

بدأ الحفل بافتتاح معرض «خمس سنوات» من تجربة دار الشعر بمراكش، وتضمن صوراً من الفعاليات والمهرجانات التي نظمتها دار الشعر، إضافة إلى إصدارات دائرة الثقافة، ودار الشعر في مجالي الأدب والشعر. وجرى في اليوم الثاني من فعاليات المهرجان منتدى المهرجان بعنوان «الشعر وأسئلة القيم»، شارك فيه النقاد: زهور كرام، ومحمد أبوالعلا، بوزيد يغلا، وأمسية بعنوان «نبض القصيدة» للشعراء: فاتحة عبدالهادي، وإدريس علوش، ونهاد بنعكيدة.

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