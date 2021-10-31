الامارات | حملة على المخدرات تكشف عن دراجات مسروقة

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على المخدرات تكشف عن دراجات مسروقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدت حملة تشنها الشرطة الرومانية على عصابات المخدرات، إلى الكشف عن 21 دراجة تخص المنتخب الإيطالي، والتي سرقت خلال بطولة العالم في مدينة روبيه بفرنسا. وعثرت قوات من شرطة الجريمة المنظمة في رومانيا على الدراجات خلال دهمها 14 منزلاً في مدينة جالاتي الرومانية، ضمن حملة لملاحقة عصابات يشتبه في أنها تهرب المخدرات. وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت أربعة أشخاص تشتبه في أنهم سرقوا 22 دراجة تخص المنتخب الإيطالي، قدرت قيمتها بنحو 600 ألف يورو. ولم تذكر الشرطة سبباً لعدم العثور على جميع الدراجات المسروقة. وقال رئيس البعثة الإيطالية في بطولة العالم روبرتو أماديو، الأسبوع الماضي، إن الدراجات سرقت من مواقف الفندق الذي كان يقيم فيه المنتخب في مدينة ليل، وإن «محترفين جيدي التنظيم» وراء السرقة.

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