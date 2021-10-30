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أول ظهور لـ ياسمين صبري عقب تصدرها الـ«تريند».. مع مونيكا بيلوتشي «فيديو»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ياسمين صبري

تستمر الفنانة ياسمين صبري في تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ آخر ظهور تلفزيوني لها، وحديثها عن حياتها الفنية والعائلية والشخصية، وكشفها خزائن أسرارها، وطفولتها وتربية جديها لها وحياتها معهما، وتأثير جدتها في شخصيتها.

أول ظهور لـ ياسمين صبري عقب تصدرها «التريند»

واليوم، شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور لها، خلال فعاليات «Cartier» العالمية، إذ  نشرت الفنانة العديد من اللقطات المصورة، التي ظهرت من خلالها بفستان أسود «سك» تميز بكونه بسيطا، وغير متكلف دون أكمام مع الشعر المنسدل، والمكياج الهادئ. 

كما نشرت صورة تجمعها بالفنانة وعارضة الأزياء الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي. 

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علاقة ياسمين صبري بوالدها

وكانت الفنانة ياسمين صبري، أشارت إلى علاقتها بوالدها  خلال لقاء مع الإعلامي أنس بو خش، على موقع «يوتيوب»، مؤكدة أنها عاشت حياة قاسية مع والدتها وعائلة والدتها، بعدما اختار والدها التخلي عنها وهي في عمر العامين، قائلة: «أمي هي كل حاجة في حياتي، لأن هي اللي خلتنا أنا وأخواتي نعيش مع جدي وجدتي، وأمي انفصلت وأنا طفلة عندي سنتين، وأنا مشوفتش غير أمي وجدتي وجدي، هما اللي كانوا في حياتي».

وأوضحت الفنانة أنه لا توجد علاقة بينها وبين والدها، مضيفة: «مش عشان الانفصال نهائي، لأن الانفصال مش معناه أن العيلة تتفكك، لأنه بيكون اختيار، وهو اختار».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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