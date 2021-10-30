عناق وقبلات على الخد بين سمية الخشاب وعمرو دياب في ظهور جديد لهما (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما كان اليوم هو يوم الفنان عمرو دياب بالنسبة للفنانة سمية الخشاب، حيث قررت أن توثق لحظاتها معه طوال اليوم، من خلال 3 مشاهد مختلفة، بدأت برقصها على أغنيته الشهيرة «يا هناه»، التي صورتها في مقطع فيديو ونشرته على صفحتها بـ«إنستجرام»، قبل أن تشارك متابعيها العديد من الصور التي جمعتها بالهضبة على البحر، قبل أن تختتم اليوم بعدة لقطات وهي تشاركه الرقص، ويتبادلان العناق والقبلات على الوجه.

وظهرت الفنانة في عدة مقاطع نشرتهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مرتدية فستانا «تايجر»، تايبست، قصير بحملات رفيعة، وهي تشارك الفنان الرقص، بعدما قامت بعناقه وسط الحضور.

صور تذكارية مع الفنان

وشاركت الفنانة سمية الخشاب، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة صور تذكارية مع الهضبة، ظهرت من خلالها بفستان أزرق يشبه موج البحر، وهي تحتضن الفنان، مرفقة وجها تعبيريا «قلب» على الصور، دون أي تعليقات أخرى.

سمية الخشاب ترقص على أغنية عمرو دياب

وتصدرت الفنانة سمية الخشاب، صباح اليوم، السبت، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يتضمن وصلة رقص على أغنية الفنان عمرو دياب «يا هناه»، التي ظهرت فيه بالفستان نفسه، الذي ارتدته خلال التقاط الصور مع عمرو دياب.

سمية الخشاب: الرقص دواء

وقالت سمية الخشاب، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنها تحب الرقص بكل أنواعه، قائلة: «الرقص دواء، ونوع من أنواع الرياضة التي تحرك الدورة الدموية ومراكز الطاقة في الجسم وحرق الدهون، ويؤثر على التفكير بشكل إيجابي، ويطرد الطاقة السلبية من الجسم، ما العيب في الأمر؟ أنا باعرف أرقص كل أنواع الرقص؛ لأني عملت في أكثر من مسرحية خلال فترة البدايات، وبالفعل أجيد أكثر من رقصة».