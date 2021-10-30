مضر أم مفيد؟.. إليك ما يحدث لجسمك عند تناول اللب السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

أضرار اللب السوري ضئيلة بشكل كبير، وتتمثّل في أنّ الإفراط في تناوله يؤدّي إلى زيادة الوزن، وذلك لأنّه من الأطعمة الغنية بالزيوت، كما أن تناوله محمّصاً ومملّحاً يؤدّي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يُشكّل خطراً كبيراً على الأشخاص الذين يعانون من مرض الضغط ونعرضها لكم وفقاً لما ورد في موقع "livestorng".

1- الإكثار من تناول اللب السوري يزيد من فرص الإصابة بالسمنة، حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة والتي تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم.

2- يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يؤثر على الأوعية الدموية وصحة القلب ويعرضه للجلطات والأزمات.

3- يسبب مشاكل صحية عديدة ومنها تلف الكبد والكلى.

4- يزيد من خطر الإصابة بالديدان.

5- يسبب هشاشة العظام والتهاب في المفاصل.

6- يسبب مشاكل عديدة للأطفال ويعرضهم للنزلات المعوية.

على الرغم من أضراره العديدة إلا أن الاعتدال في تناوله له فوائد أخرى ومنها:

1- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

يحتوي على مركب يمكنه سد إنزيم يسبب انقباض الأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يخفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية، ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث تحتوي البذور الصغيرة أيضًا على المغنيسيوم الذي يقلل من ضغط الدم في الشرايين.

2- جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري:

يجب أن يحافظ مرضى السكري دائمًا على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، ويمكن أن تساعد بذور عباد الشمس (اللب السوري) في ذلك.

ويؤدي تناول بعضاً منه يوميًا إلى تقليل نسبة السكر في الدم الصائم بنحو 10 بالمائة في غضون ستة أشهر، ويحدث هذا بشكل رئيسي بسبب حمض الكلوروجينيك المركب في النبات.

3- دعم جهاز المناعة:

تحتوي على الزنك المعروف بتنشيط حوالي 300 إنزيم في الجسم وتقوية المناعة، بالإضافة إلى السيلينيوم والفيتامينات الأخرى التي يمكنها مكافحة العدوى وتقويتها، ويعد بناء المناعة الداخلية مهم لحماية نفسك من الأمراض المزمنة.

4- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

يعد السرطان من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، في حين أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية، فإن إجراء تغييرات في النظام الغذائي يمكن أن يقلل بالتأكيد من فرص الإصابة، حيث تحتوي بذور عباد الشمس على بيتا سيتوستيرول، وهو فيتوستيرول يمكن أن يمنع يمنع سرطان الثدي نمو الخلايا السرطانية.

وهناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى فيه التي يمكن أن تساعد في نفس الشيء، كما أن تناول هذه البذور يقلل أيضًا من فرص الإصابة بسرطان القولون.

5- يقلل من نسبة الكوليسترول:

يمكن أن يقلل محتوى الألياف في بذور عباد الشمس من مستوى الكوليسترول الضار أو السيئ في الدم، بصرف النظر عن ذلك، فإن الكمية العالية من النياسين أو فيتامين ب 3 تساعد أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول والفيتامينات B5 ويزيد من نسبة الكوليسترول الحيد بشكل ملحوظ.

6- يعزز وظائف المخ:

إذا كنت تبحث عن تعزيز وظائف عقلك وزيادة التركيز، يمكن أن تكون بذور عباد الشمس إضافة رائعة لنظامك الغذائي، حيث يؤدي وجود فيتامين ب 6 به إلى تحسين الحالة المزاجية والتركيز وتقوية الذاكرة، حتى أنه يساعد في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

7- جيد للبشرة:

كما أن الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات لهذه البذور تمنع العدوى وتحافظ على بشرتك نظيفة وخالية من حب الشباب، وتساعد أحماض الأوليك واللينوليك الموجودة في بذور عباد الشمس في تكوين الكولاجين، ويبطئ عملية الشيخوخة ويقلل من الشوائب.