درة تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية مميزة.. وتشوق المتابعين: "انتظروا قريبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة درة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".

وظهرت درة بإطلالة أنثوية مميزة، حيث ارتدت فستان لامع بقصة الكب من أعلى، ومن أسفل على شكل زيل السمكة، مزود باكستنشن على شكل فيونكة من الخلف بخامة قماش الستان الحريري.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الكتف، بينما اختارت أن تضع مكياجًا ذو ألوان هادئة، وزينت إطلالتها بمجوهرات من الألماس أعطتها فخامة ورقي.

وكتبت درة على الصورة: "كنت أرتدي هذا الفستان لسبب ما.. انتظروه قريبًا".