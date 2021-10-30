"غير لائق".. هجوم ضد نزار الفارس بعد طلبه من ملكة جمال مصر إزالة المكياج على الهواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو قصير من حلقته التي استضاف خلالها ملكة جمال مصر 2021 "نادين الجيار".

واستفز الفارس متابعيه بعد أن نشر هذا الفيديو الذي طلب خلاله من ملكة جمال مصر أن تزيل المكياج عن وجهها على الهواء، لرغبته في رؤية جمالها الحقيقي ومدى ثقتها في نفسها والظهور أمام الجمهور دون مكياج.

ودون على الفيديو كاتبًا: "شكل المرأة بلا مكياج كيف يكون؟.. طلبت أن تمسح مكياجها ملكة الجمال نادين الجيار".

وعلى الفور طلبت منه نادين أن يوفر لها منديل ورقي، لإزالة المكياج عن وجهها، مؤكدة أنها تعتاد الخروج دون مكياج، وقالت له: "سامحني لو مش هيطلع لأن هو ثابت"، ليرد قائلًا "نجرب".

وأشاد الفارس بشجاعة "نادين"، ليستكمل ويطلب منها أن تزيل التاج من أعلى رأسها.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يطلب فيها هذا الطلب حيث سبق له أن فعلها مع ممثلة العراق بمسابقة ملكة جمال آسيا لعام 2019 "شنيار أحمد" الشهيرة بـ"يارجان"، حسبما ذكر في الفيديو.

طلب نزار الفارس من ملكة جمال مصر 2021 أن تزيل المكياج عن وجهها، تسبب في حالة من الهجوم ضده من قبل بعض المتابعين، فيقول أحدهم: "طلباتك سخيفة.. المدرسة مطلبتهاش".

وقالت إحدى المتابعات: "طلب بلا معنى"، ويستنكر متابع آخر، قائلًا: "مش عارف إيه مشكلته مع المكياج برأيي تصرف عيب وغير لائق".

وكانت نادين الجيار فازت بلقب ملكة جمال مصر 2021، وتم اختيارها من ضمن 30 متسابقة وصلن للتصفيات النهائية للمسابقة، من أصل 1900 فتاة تقدمت للمسابقة، وخضعن لمسابقات وتصفيات عدة خلال الأسابيع الماضية.

وتبلغ نادين من العمر 22 عامًا، وتدرس في كلية طب الأسنان، ومن مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.