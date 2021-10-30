عشبة سحرية تقوي جهاز المناعة وتعيد الخصوبة.. فما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحتوي عشبة القمح على كمية مركزة من المواد الغذائية، بما في ذلك الحديد والكالسيوم والماغنيسيوم والأحماض الأمينية والكلوروفيل وفيتامينات أ، ج، هـ..

وأكدت الدراسات أن محتواها الغني بالعناصر الغذائية يُحسِّن المناعة ويقتل البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي ويُخلِّص الجسم من الفضلات، ونعرض لكم فوائدها وفق ما ورد في موقع "healthline".

1- به نسبة عالية من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة:

تحتوي عشبة القمح على نسبة عالية من الكلوروفيل والعديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، ووجدت الدراسات التي أجريت أن محتواها من مضادات الأكسدة يمنع الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا، كما أنه مفيد لخصوبة الذكور ويعيد التوازن الهرموني.

2- يخفض نسبة الكوليسترول:

أكدت الدراسات أنه يقلل من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، هي نبات طبي له تأثيرات على القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى زيادة الالتهاب والأكسدة.

3- يساعد في قتل الخلايا السرطانية:

تساعد في قتل الخلايا السرطانية وتقليل تطور مرض السرطان، ووجدت إحدى الدراسات البشرية أنه يقلل من مضاعفات العلاج الكيميائي.

4- يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم:

أثبتت الدراسات أنه يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، ويحفز الأنسولين بنسبة كبيرة.

5- يخفف التهاب المعدة:

يساعد في علاج التهاب القولون التقرحي، وهو مرض التهاب الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسات أن الكلوروفيل، وهو مركب موجود فيه، يقلل نسبته بشكل كبير.

6- يساعد في تعزيز فقدان الوزن:

بسبب الثايلاكويدات الموجودة في عشبة القمح والخضروات الورقية الأخرى تزيد من الشعور بالشبع وفقدان الوزن.

7- يزيل السموم من الجسم:

يعمل كمطهر طبيعي ومزيل السموم من الكبد، وأيضاً يعمل كمضاد للأكسدة لتقليل الضرر، مما يعمل على إزالة الروائح الكريهة، ويحيد السموم البكتيرية ويقلل من إنتاج الغازات الهضمية.