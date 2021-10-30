إطلالات اليوم: ياسمين صبري تخطف الأنظار.. ودرة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون الأخضر مزود بأكمام وفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أسماء جلال:

ارتدت الفنانة أسماء جلال فستان باللون الأخضر الفاتح بقصة الأوف شولدر ومزود بأكمام وفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

روجينا:

تألقت الفنانة رروجينا بفستان قصير باللون الأبيض مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

بوسي:

ظهرت المطربة بوسي بفستان باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البينك، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

درة:

كما تألقت الفنانة درة ببليزر باللون الكاشمير مزود بأكمام واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها الويفي منسدلا.