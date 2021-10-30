بإطلالة ملكية.. أنجلينا جولي تبرز أناقتها بهذا الفستان الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تألقت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، بإطلالة ملكية مميزة أثناء قيامها بجولة للترويج لفيلمها الجديد "Eternals"، الذي تجسد خلاله دور المحاربة ثينا، البطلة ذات الشعر الذهبي.

وخطفت أنجلينا الأنظار بإطلالة مميزة، بفستان ذهبي أنيق، من فالنتينو، ويأتي هذا الفستان الذهبي من مجموعة هوت كوتور خريف وشتاء 2018، من تنسيق مصمم الأزياء العالمي جيسون بولدن.

وبدت خلال الإطلالة كملكة من ملكات الحضارات القديمة، بفستانها الذهبي المتناسق مع القوام، والمنفوش من الأسفل، بقصة الكت، أظهر جمال الفستان التطريزات المميزة عليه.

وأبرز جمال الإطلالة تسريحة الشعر المميزة فاعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ذو الخصلات المتطايرة، وتألقت بأحدث صيحات المكياج بألوان ترابية.