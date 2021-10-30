بإطلالة كاجوال.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان من أمام أحد قصور الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شارك النجم محمد رمضان متابعيه على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير له، مشيرًا إلى أنها من قصر صديقه الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد ابن حاكم الإمارات.

وظهر رمضان بإطلالة كاجوال، مرتديًا بنطلون رياضي أسود، وسويت شيرت من نفس اللون، منسقًا معهما تي شيرت باللون الأبيض.

وأضفى للإطلالة عصرية بارتداء نظارة شمسية من أحدث الصيحات، كما زينها بارتداء عدد من الإكسسوارات الفضية كالخواتم والسلاسل.

وظهر رمضان وهو يجلس على الموتوسيكل الخاص به، إلى جانب طائرة مروحية.