5 أطعمة تناولها يوميا يبقيك خاليا من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

مع زيادة تكرار تناول الأطعمة غير الصحية الجاهزة يومًا بعد يوم، يبدأ المرء في الشعور بالحموضة ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، ما يسبب مضاعفات على المدى الطويل.

وهناك بعض الأطعمة التي يجب أن يتناولها الإنسان كل يوم للبقاء خاليًا من الأمراض، نذكرها لكم وفق موقع "indiatimes".

1. اللوز:

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine أن الأشخاص الذين تناولوا المكسرات مثل اللوز 7 مرات على الأقل في الأسبوع لديهم معدل وفيات أقل بنسبة 20٪ مقارنة بمن لم يتناولونها.

واللوز غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين هـ ، والمغنيسيوم والبروتين والريبوفلافين والزنك، ويحتوي على بروتينات تساهم في نمو كتلة العضلات والحفاظ عليها.

2. البرتقال:

تشير الأبحاث التي أجريت في جامعة بيزا إلى أن تضمين البرتقال في نظامك الغذائي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تقلل الضرر الجذري للخلايا، ما يؤدي إلى بشرة نقية وأكثر صحة.

فضلا عن أنه مصدر غني بفيتامين C الذي ينتج خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة، وبالتالي يعزز الجهاز المناعي ويقي من العدوى.

3. الخيار:

يحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء مع ما يقرب من 96 ٪، ويساعد ذلك على ترطيب الجسم، وبالتالي تحسين حركة الأمعاء والهضم.

كما أنه منخفض السعرات الحرارية وتناول ثمرة واحدة يوميًا، قبل ساعتين من وجباتك يساهم في إنقاص الوزن.

4. الفاصوليا:

غنية بالعناصر الغذائية مثل البروتين والحديد والكالسيوم، كما أنها مليئة بالألياف التي تنظم الهضم وتحتوي على ألياف قابلة للذوبان يمكنها خفض مستويات الكوليسترول، فضلا عن أنها تساهم في منع الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي خسارة الوزن.

5. الزنجبيل:

غني بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى التي قد تساعد في تسهيل الهضم، على الرغم من أنه يمكن استخدامه طازجًا أو مجففًا، إلا أنه يكون أكثر فاعلية عند استخدامه طازجًا لأنه يحتوي على مستويات أعلى من الجنجرول وهو فعال في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.

كما يمكن لعشاق الشاي استبداله بماء الزنجبيل قبل الذهاب إلى الفراش، سيساعد ذلك في تهدئة حلقك وتخفيف البرد في الشتاء.