7 بهارات هندية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

من المعروف أن البهارات من المكونات التي توجد في مطبخنا بشكل دائم ولها العديد من الفوائد الصحية، مثل إنقاص الوزن الزائد.

وفي هذا الصدد، نذكر لكم قائمة بأبرز البهارات الهندية التي تساعدك في إنقاص الوزن، وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- الفلفل الحار:

يعمل على تدفئة جسمك بشكل طبيعي ما يساعد في إنقاص الوزن، ويمكنك رش مسحوق منه على الخضروات.

- الكركم:

هو نوع من التوابل الطبيعية التي يمكن أن تزيد من درجة حرارة الجسم، ما يسرع من عملية التمثيل الغذائي، ويمكنك أيضًا تناول شاي الكركم أو حليب الكركم قبل النوم لتعزيز عملية إنقاص الوزن.

- القرفة:

أفضل طريقة لاستخدام القرفة هي إضافتها إلى الشاي، ما عليك سوى غلي كوب من المياه مع عود القرفة، وتركه على نار هادئة لمدة 5 دقائق، ثم تصفية الشاي، وضيفي بعض عصير الليمون، سيساعد مزيج القرفة والليمون على تسريع عملية إنقاص الوزن.

- الكمون:

وفقًا لدراسة حديثة أجريت على النساء ذات الوزن الزائد، فإن إضافة ملعقة كبيرة من بذور الكمون إلى وجباتك الأساسية كل يوم يمكن أن يساعدك على حرق الدهون أكثر بثلاث مرات من المعتاد.

- الحلبة:

تعتبر من التوابل الفعالة لفقدان الوزن، عن طريق تقليل تراكم الدهون، وأفضل طريقة لاستهلاك الحلبة هي نقع البذور في كوب طوال الليل وشرب الماء بعد تصفية البذور في صباح اليوم التالي.

- مسحوق الفلفل الأحمر:

لا يمكن لمسحوق الفلفل الأحمر فقط تحسين نكهات الطعام، ولكن يساهم أيضًا على إنقاص الوزن، نظرا لاحتوائه على مركب يسمى كبخاخات له خصائص حرارية.

ولهذا السبب، يحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية عن طريق توليد المزيد من الحرارة.

- الزنجبيل:

يحتوي أيضًا على خصائص مولدة للحرارة، تمامًا مثل الفلفل الأحمر، والتي يمكنها تسريع عملية فقدان الوزن.

كما يساهم أيضًا في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول نظام غذائي غني بالكربوهيدرات أو السكر، فضلا عن قمع الشهية ومنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت غير مناسب.