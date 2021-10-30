هاني الناظر يكشف أسباب الإصابة بالإكزيما.. «مرض ست البيت»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن أعراض الإصابة بمرض الإكزيما تزداد خلال فصل الشتاء، لافتا إلى أن «الإكزيما» مرض يحدث نتيجة عوامل جينية، لكن هناك بعض الأمور تعمل على زيادة أعراضه، مثل بعض الأطعمة والبرودة وغيرها.

مفيش حاجة اسمها «طبيب أعشاب»

وأضاف «الناظر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة extra news، اليوم السبت، أن هناك عوامل تؤدي لتحفيز الإكزيما، المعروف بـ«مرض ست البيت»، وهو ناتج عن كثرة استخدام الماء والصابون، محذرا من استخدام أدوية أو كريمات دون استشارة طبيب متخصص، لافتا إلى أن هناك أمراض جلدية قد تختفي بعد فترة من العلاج.

ولفت استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن هناك نوع من «الإكزيما» يعرف بـ«مرض ست البيت»، يصيب الجلد نتيجة استخدام المواد الكيميائية والأتربة، محذرا ممن يطلق على نفسه «طبيب أعشاب»، قائلا: «مفيش حاجة اسمها طبيب أعشاب، دول ممكن يودونا في داهية».

الطريقة الصحيحة لاستخدام «شامبو» ضد القشرة

وعلى صعيد منفصل، كشف «الناظر» عن الطريقة الصحيحة لاستخدام شامبو ضد قشرة الشعر، وهي أن نقوم بغسل الشعر ومن ثم نقوم بتدليكه جيدًا وتركه لمدة 10 دقائق، مضيفًا: «أن من طرق علاج القشرة وضع معلقة خل في مياه، ونقوم بتدليك فروة الرأس بها يوميًا حتى تختفي القشرة تمامًا».

حل سحري لعلاج القشرة في فروة الرأس

وأكد أن هناك فوارق بين أنواع مختلفة من مرض «الثعلبة»، فهناك نوع يُسمى الثعلبة المناعية الشاملة، وفيه يكون الجهاز المناعي نشطًا عن اللازم، وينتج أجسامًا مضادة تحارب تواجد الشعر، وهي تختلف عن الثعلبة التي توجد على مساحة صغيرة من الجسم ويكون السبب فيها التوتر الزائد.