فيديو جديد لـ أحمد حسن وزينب عن ولادة طفلهما الثاني.. تجاوز مليون مشاهدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من جديد خرج الثنائي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، في مقطع فيديو جديد مدته 25 دقيقة، بعنوان «ولادة زينب من داخل المستشفى.. صار عنا طفلين».

وجاء مقطع الفيديو المنشور عبر قناتهما على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحقق نسبة مشاهدات تجاوزت المليون مشاهدة.

أحمد حسن يهدئ زوجته قبل الولادة

وكشف الفيديو، عن تواجد «زينب» داخل المستشفى برفقة زوجها اليوتيوبر أحمد حسن، محاولًا تهدئتها قبل الولادة، مخبرا إياها بأنه سيدخل معها غرفة العمليات، كما طلب من المتابعين الدعاء لها، وانتهى الفيديو بدخول «زينب» غرفة العمليات.

وكان الثنائي خرج في مقطع فيديو سابق، تجاو الـ16 دقيقة، بعنوان «صنعنا أكبر خيمة داخل بيتنا الجديد واكتشفنا جنس البيبي»، وأعلنا خلاله عن جنس المولود الجديد، وهي طريقة مغايرة للطرق التي يتبعها غيرهم من البلوجرز واليوتيوبرز، خلال الفترة الماضية، التي عادة ما تكون عبارة عن حفلات فاخرة، للكشف عن نوع الجنين.

وقال الثنائي أحمد حسن وزينب، خلال مقطع الفيديو: «النهارده عندنا مغامرة مهمة جدًا، هننزل نشتري خيمة، وهنخيم في بيتنا لأول مرة، هناكل وننام ونلعب فيها، الموضوع حماسي جدًا، هنروح نشتري الخيمة، ونصورلكوا كل حاجة».

أحمد حسن وزينب يكشفان عن نوع الجنين

وقرر أحمد حسن وزينب، الكشف عن نوع جنينهما المنتظر، من خلال اتباع طريقة غير تقليدية، بواسطة لعبة، وقال أحمد حسن: «معانا لونين، واحدة لبني والثانية بينك، اللي هيجيب نقطة أكتر، هيكون هو جنس المولود»، وبعد دقائق ومحاولات، كشف الثنائي في النهاية عن نوع الجنين، والذي كان «فتاة».