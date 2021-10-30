تحذير عاجل لمرضى السكر.. بلاش «جبنة قريش» بعد الساعة 5

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الفواكه المجففة والمكسرات من المنتجات الغذائية المفيدة للجسم، ولكن الإفراط في تناولها قد يسبب له العديد من المشكلات، وهو ما كشفت عنه الطبيبة سفيتلانا بانتشينكو، خبيرة التغذية الروسية ومدربة اللياقة البدنية، والتي حذرت من خطورة الإفراط في تناول المكسرات والفواكه المجففه ومنتجات الألبان الخالية من الدسم.

خبيرة التغذية: الإفراط في تناول المكسرات يسبب الحساسية

وأكدت خبيرة التغذية أن المكسرات تحتوي على كمية كبيرة من حمض الفينيك، الذي يمنع امتصاص العناصر المعدنية، كما يسبب الإفراط في تناول المكسرات الإصابة بالحساسية.

وأضافت خبيرة التغذية الروسية أن الزبادي الذي يباع في الأسواق، يحتوي على السكر وزيوت نباتية وصبغات ومواد حافظة ومعظمها يخضع للمعالجة الحرارية، مما يتسبب في فقدانها البكتيريا المفيدة التي تعتبر السبب الأساسي لتناولها.

وتحتوي بعض أنواع الأجبان على زيوت نباتية وكلوريد الكالسيوم لتسريع نضجها وفول الصويا ومحسنات النكهة والمذاق، وهي من العناصر الضارة بالصحة.

عادة يتناول الأشخاص الذين يسعون لخفض الوزن جبن قريش قليل الدسم، ولكن يجب ضمان عدم احتوائه على النشا والمواد المثبتة حيث يعتبر امتصاص الجسم للكالسيوم من هذه المنتجات منخفض جدا، ومؤشر الأنسولين في منتجات الألبان بما فيها قليلة الدسم مرتفع جدا، لذلك على كل من يعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم الامتناع عن تناولها بعد الخامسة مساء.

أضرار الجبن القريش

زيادة الأملاح في الجسم

حيث ترتفع في الجبن القريش مستويات الصوديوم مما يؤدى إلى الإصابة بالجفاف والشعور بالتعب الشديد.

مشاكل الجهاز الهضمي

يحتوي الجبن القريش على اللاكتوز، مما يتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخات والغازات وآلام المعدة والإسهال.

فرط كالسيوم الدم

يعد الكالسيوم من العناصر المفيدة والهامة لصحة العظام والأسنان، ولكنه يمكن أن يكون ضارا عند تناوله بكميات كبيرة، حيث يتسبب فرط كالسيوم الدم إلى مشاكل في الكلى والجهاز الهضمي وضعف آلام العظام والعضلات.