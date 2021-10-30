الارشيف / لايف ستايل

زوج نيللي كريم يوثق رحلتهما على الطائرة ويمازحهها بـ«ستوري»: شبه «النينجا»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هشام عاشور يمازح زوجته نيللي كريم

حرص لاعب الإسكواش العالمي هشام عاشور، على توثيق رحلة عودته مع زوجته نيللي كريم، عبر الاستوري الشخصي له بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ووصف «عاشور» زوجته أثناء ارتدائها الكمامة بالـ«نينجا»، وظهرت نيللي كريم وهي ترتدي القناع الطبي ونظارة شمسية وغطاء الرأس، وعلق قائلا على الصورة: «من قال أن النينجا ليست حقيقية، لقد وجدت أحدهم بجواري» في إشارة إلى الملابس التي ترتديها زوجته.

90cc6d24d2.jpg

حفل زفاف نيللي كريم

وكانت الفنانة نيللي كريم تحدثت خلال استضافتها في برنامج «معكم» مع منى الشاذلي، عن كواليس زواجها وعدم نيتها إقامة حفل زفاف، مؤكدة أن الأمر كان سيقتصر على 10 أفراد فقط بعد عقد القران، لكنها تراجعت عن هذه الفكرة بسبب الأصدقاء «الموضوع كبر»، مشيرة إلى أن حفل الزفاف أقيم بشكل تلقائي.

وأوضحت نيللي، خلال لقائها مع زوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» أنها كانت تعرف المطرب رامي عاشور شقيق زوجها، لافتة إلى أنه كان صديقا لصديقتها، وتعرفت بعدها على شقيقه.

738ec1db76.jpg

أول لقاء يجمع نيللي كريم بزوجها

كانت نيللي كريم أشارت خلال استضافتها في برنامج «معكم»، إلى أنها قابلت زوجها عام 2017، لكنها لم تتذكره وقتها، حيث كان الثنائي يحضر أحد المهرجانات الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم لم يتعرفوا على بعضهما، ولم يكتشفوا ذلك إلا حينما ذكرهم صديق مشترك، كان متواجدا في المهرجان.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا