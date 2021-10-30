زوج نيللي كريم يوثق رحلتهما على الطائرة ويمازحهها بـ«ستوري»: شبه «النينجا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص لاعب الإسكواش العالمي هشام عاشور، على توثيق رحلة عودته مع زوجته نيللي كريم، عبر الاستوري الشخصي له بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ووصف «عاشور» زوجته أثناء ارتدائها الكمامة بالـ«نينجا»، وظهرت نيللي كريم وهي ترتدي القناع الطبي ونظارة شمسية وغطاء الرأس، وعلق قائلا على الصورة: «من قال أن النينجا ليست حقيقية، لقد وجدت أحدهم بجواري» في إشارة إلى الملابس التي ترتديها زوجته.

حفل زفاف نيللي كريم

وكانت الفنانة نيللي كريم تحدثت خلال استضافتها في برنامج «معكم» مع منى الشاذلي، عن كواليس زواجها وعدم نيتها إقامة حفل زفاف، مؤكدة أن الأمر كان سيقتصر على 10 أفراد فقط بعد عقد القران، لكنها تراجعت عن هذه الفكرة بسبب الأصدقاء «الموضوع كبر»، مشيرة إلى أن حفل الزفاف أقيم بشكل تلقائي.

وأوضحت نيللي، خلال لقائها مع زوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» أنها كانت تعرف المطرب رامي عاشور شقيق زوجها، لافتة إلى أنه كان صديقا لصديقتها، وتعرفت بعدها على شقيقه.

أول لقاء يجمع نيللي كريم بزوجها

كانت نيللي كريم أشارت خلال استضافتها في برنامج «معكم»، إلى أنها قابلت زوجها عام 2017، لكنها لم تتذكره وقتها، حيث كان الثنائي يحضر أحد المهرجانات الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم لم يتعرفوا على بعضهما، ولم يكتشفوا ذلك إلا حينما ذكرهم صديق مشترك، كان متواجدا في المهرجان.