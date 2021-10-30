ملكة جمال مصر 2021 تقبل تحدي «الجمال الطبيعي».. أزالت المكياج على الهواء «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اعتاد الإعلامي العراقي نزار الفارس، إثارة الجدل في حلقات برنامجه «مع الفارس» والخروج عن المألوف في طبيعة الأسئلة، وكان آخر المواقف ما فعله مع نادين الجيار، ملكة جمال مصر لعام 2021، حين طلب منها إزالة المكياج الذي تضعه على الهواء.

وفي مقطع فيديو نشره الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»، من حلقة استضافته لملكة جمال مصر 2021 نادين الجيار، وطلب منها إزالة المكياج عن وجهها، لرغبته في رؤية جمالها الحقيقي ومدى ثقتها في نفسها والظهور أمام الجمهور دون مكياج.

وبالفعل وافقت «نادين» على طلب الإعلامي العراقي نزار الفارس، واستعانت بمنديل لإزالة المكياج عن وجهها، وهو ما وصفه «نزار» بالشجاعة.

وفي مرة سابقة كرر الإعلامي العراقي نزار الفارس، الطلب ذاته من ملكة جمال آسيا العراقية شنيار أحمد الشهيرة بـ«يارجان» بإزالة المكياج الخاص على الهواء بالماء، وذلك خلال حلقة استضافتها.

من هي نادين الجيار ملكة جمال مصر 2021؟

وكانت نادين الجيار فازت بلقب ملكة جمال مصر 2021، وتم اختيارها من ضمن 30 متسابقة وصلن للتصفيات النهائية للمسابقة، من أصل 1900 فتاة تقدمت للمسابقة، وخضعن لمسابقات وتصفيات عدة خلال الأسابيع الماضية.

ونادين الجيار، تبلغ من العمر 22 عامًا، وتدرس في كلية طب الأسنان، ومن مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، كما أنها تجيد اللغة الإنجليزية، وتهتم بالأنشطة التطوعية وترى أنها تساعدها على الاندماج بالمجتمع، بحسب ما ذكرته على حسابها الرسمي بموقع تداول الصور «إنستجرام».