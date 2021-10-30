الامارات | عطلة مدفوعة للموظّفين في روسيا لاحتواء كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة مدفوعة للموظّفين في روسيا لاحتواء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت القيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا حيّز التطبيق في أنحاء روسيا السبت في وقت تسعى السلطات للحد من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في البلد الذي يسجّل أعلى عدد وفيات جرّاء الوباء على مستوى أوروبا.

وأعلنت الحكومة السبت تسجيل 40251 إصابة جديدة بالفيروس، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهر الوباء.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بإعطاء إجازة مدفوعة للموظفين اعتبارا من السبت وحتى السابع من نوفمبر في مسعى لخفض حصيلة الإصابات والوفيات القياسية المسجّلة يوميا.

وامتنعت روسيا عن فرض إجراءات مشددة على مستوى البلاد منذ انتهى إغلاق قصير فرض في بداية الوباء فيما كانت تأمل بأن يساهم إطلاق عدد من اللقاحات التي تم تطويرها محليا في الحد من تفشي الوباء.

لكن وعلى الرغم من توافر اللقاحات على مدى شهور، لم يجر تطعيم إلا 32.5 % من السكان بالكامل، وفق إحصائيات نشرتها الحكومة السبت.

وأعلن الكرملين الأسبوع الجاري بأن خبراء الأوبئة أعربوا عن «قلقهم» بعدما كشفت استطلاعات نشرتها وكالات إخبارية بأن ثلث الروس يفكرون في السفر خلال موسم العطلات.

وفرضت بعض القيود لاحتواء الفيروس في أنحاء البلاد لكن تلك الأكثر تشددا فرضت الأسبوع الجاري في موسكو، بؤرة الفيروس في روسيا، حيث تم إغلاق الخدمات غير الأساسية.

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