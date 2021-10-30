طرق مختلفة لتنسيق الجاكيت الجينز للمحجبات: «تمنحك لوك جديد»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعشق الفتيات «الجاكت الجينز» في موسم الخريف ومع سقوط الأمطار يزداد الإقبال عليه، لاختلاف ألوانه والشعور بالراحة أثناء ارتدائه لقماشته المريحة، وتوجد بعض الإطلالات التي يمكن تنسيقها مع الجاكيت الجينز.

اعتمدت دار الأزياء العالمية «بلومارين» على تنسيق الجاكيت الجينز باللون الأزرق القوي مدمج معها قماشة الدينيم مع قماشة الفرو لإعطاء الإطلالة طابع دافىء، ونسقت معه تنورة قصيرة زرقاء مع الاعتماد على حقيبة يد زهرية اللون لكسر الروتين.

أما دار أزياء «هرمس» فقدت اعتمدت على جاكيت جينز وبنطلون من نفس اللون وقماشة الجاكيت، وذلك لكسر رتابة الألوان ومنح اللوك طابع خريفي دافىء.

طرق تنسيق الحجاب مع الجاكيت الجينز

ومن الطرق المختلفة لتنسيق الجاكيت الجينز للمحجبات كما ذكرها موقع «fustany».

الاعتماد على لفة طرحة بسيطة ورقيقة.

استخدام الحجاب رقيق وناعم من القطن أو الكتان أو حرير.

ارتداء الحجاب بلون واحد إذا كانت الملابس تحتوي على نقشات.

ارتداء حجاب يحتوي على نقشات تجمع بين ألوان الملابس وألوان الجاكيت إذا كانت الملابس موحدة اللون.

طرق ارتداء الجاكيت الجينز للمحجبات

يمكن ارتداء الجاكيت الجينز على ملابس حيوية ومريحة.

يمكن الاعتماد على تنورة تل منقوشة أو التنورة الماكسي المنفوخة.

يمكن ارتداء ألوان هادئة واكسسوارات ذات ألوان محايدة.

اختيار حذاء رقيق بكعب عالي، وحقيبة يد صغيرة ومطرزة بالترتر.

يمكن ارتداء الجاكيت الجينز على بنطلون ليجن أسود، وشنطة ظهر، إكسسوارات كبيرة الحجم.

يمكن ارتداءه على فستان قطن وشنطة يد متوسطة الحجم وحذاء رياضي.