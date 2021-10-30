8 وصفات منزلية لعلاج السعال بشكل طبيعي.. منها الثوم والزعتر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يساعد السعال على تخلص الجسم من المخاط المتراكم، ولكن أحيانا تستمر نوبات السعال لإزالة وإخراج الأجسام الغريبة أو المخاط من الرئتين والشعب الهوائية، وتوجد مجموعة من الأسباب التي تؤدي لحدوث السعال منها كما ذكرها موقع «روسيا اليوم».

أسباب السعال

الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية.

دخان السجائر أو الملوثات.

أمراض فيروسية مثل البرد أو الإنفلونزا.

الحساسية.

الإصابة بعدوى فيروسية.

نصائح منزلية للتخلص من السعال

وصفة العسل

يعتبر من علاجات السعال الجاف، حيث يساعد على التخلص من المخاط وتلطيف الحلق، بالإضافة إلى كونه مضاد للأكسدة والميكروبات، يمكن تناول 3 ملاعق من العسل يوميا لعلاج السعال الجاف.

الكركم

يحتوى الكركم على العديد من العناصر المفيدة المقاومة للالتهاب والفيروسات والبكتيريا، حيث يساعد في علاج السعال الجاف.

يمكن تناوله عن طريق إضافة ملعقة من الكركم إلى الماء ووضعها على النار حتى الغليان، حتى تقل الكمية للنصف ثم إضافة ملعقة من العسل إليهما وشربهما دافئين.

وصفة الزنجبيل

يعد الزنجبيل مسكنا طبيعيا، كما يدخل في تكوين العديد من أدوية السعال.

الثوم

تعد وصفة الثوم من الوصفات التي تعمل على مقاومة الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، يعتبر من أقوى العلاجات المنزلية المقاومة للسعال الجاف لاحتوائه على عنصر الأليسين.

ويتم العلاج بوضع بعض فصوص الثوم في كوب من الماء أثناء الغليان، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل بعد أن يبرد الماء المنقوع.

الغرغرة بالماء والملح

الغرغرة بالماء والملح يساعد على علاج السعال الجاف، وذلك عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب كبير من المياه ثم يستخدم الخليط للغرغرة عدة مرات، ويجب الاستمرار على ذلك لمدة 15 ثانية في كل مرة.

استنشاق البخار

يخفف استنشاق البخار من احتقان الأنف.

الزعتر

يساعد الزعتر على تهدئة تقلصات العضلات الملساء، بما في ذلك الناجمة عن السعال، ولتخفيفه يمكن تناول الزعتر في شاي أعشاب.

شرب الماء

يساعد شرب الماء على ترقيق المخاط، مما يسمح له بالخروج من الجسم من خلال الأنف أو الفم.