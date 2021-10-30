حادث السعودية أميرة الناصر يعرضها لموجة انتقادات: «كفاية تمثيل وأفلام هندية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها أميرة الناصر، إحدى مشاهير «سناب شات» في السعودية، بعدما نشر زوجها مقطع فيديو لها هي وصديقتها يوثق لحظة تعرضهما لحادث، لكنها تلقت الكثير من الانتقادات والهجوم من المتابعين الذين وصفوا الحادث بأنه «مفتعل».

ونشر مشعل الخالدي، زوج أميرة الناصر، عبر تطبيق «إنستجرام» فيديو أظهر زوجته وهي تقود السيارة وصديقتها تجلس إلى جانبها قبل الاصطدام، وتحدث «الخالدي» في مقطع الفيديو عن الحالة الصحية لزوجته وإنها تخضع للعناية المركزة المؤقتة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

حادث أميرة الناصر يثير الانتقادات

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو بالعديد من التعليقات، لكن أغلبها وصف الحادث بـ«المفتعل»: «تمثيل وأفلام هندية» «في حد في اللحظة دي يفكر يمسك الموبايل» «مسلسل جديد عشان المشاهدات» «مفيش حاجة اسمها عناية مركزة مؤقتة» «الدموع ما اتحركت» «فيلم هندي جديد» «فين الجهات المختصة عنهم وعن كذبهم نطالب بالتحقيق».

موجة الانتقادات انتقلت أيضًا إلى موقع «تويتر» إذ تصدر هاشتاج «أميرة الناصر» ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، وكان من أبرز التعليقات «أول مرة أشوف حادث صامت» «عينكم على الإيد قبل ما الحادث يبدأ».

أميرة الناصر وخالد مشعل

وأميرة الناصر وخالد مشعل من مشاهير تطبيق «سناب شات» في السعودية والخليج، وأثارا الجدل مؤخرا بسبب انفصالهما وعودتهما مرة أخرى، وأيضًا طريقة التعبير عن علاقتهما الزوجية أمام الكاميرات، الأمر الذي أثار غضب الكثير من المتابعين، ليردوا أنها حياة خاصة بهما لا يصح بثها إلى العلن.