5 عصائر طبيعية تساعد على علاج الإمساك بدون أدوية.. جربها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الإمساك حالة طبية تكون فيها حركة الأمعاء بطيئة ويصبح إخراج البراز صعبًا، ويمكن علاجها عن طريق إجراء تغييرات في نمط حياتك.

وتساعد الملينات في تخفيف الحالة ولكن قد يكون هناك بعض الآثار الجانبية، لذا يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية لعلاج هذه المشكلة.

ما علاقة العصائر بعلاج الإمساك؟

العصائر مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، تعمل على رطوبتك وتزويد جسمك بالألياف الغذائية المطلوبة، وفق ما نقل موقع "stylecraze".

وتساعد الألياف القابلة للذوبان في الاحتفاظ بالمياه في البراز وتجعله أكثر ليونة، وهذا يساعد في تحسين حركة الأمعاء.

1- عصير التفاح للإمساك:

المكونات

- تفاحة، منزوعة البذور

- نصف ملعقة صغيرة من الشمر

- نصف كوب ماء

الطريقة:

- نقطع التفاح إلى قطع صغيرة ونضعها في الخلاط.

- أضف الماء وقم بالعصر.

- ضع العصير في كوب.

- يضاف الشمر ويقلب جيدا.

ما فائدته:

التفاح غني بالألياف والمعادن والفيتامينات، يساعد تناول تفاحة كاملة أو في شكل عصير في منع الإمساك.

وبذور الشمر غنية بالألياف الغذائية، وتساعد في الاحتفاظ بالماء في البراز، وتسهل حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

2- عصير العنب:

المكونات:

- عنقود عنب

- ملعقة زنجبيل

- ملح حسب الرغبة

- نصف كوب ماء أو حسب القوام المطلوب

الطريقة:

- تنظيف العنب الطازج وغسله بشكل صحيح.

- أضفه والزنجبيل والماء إلى العصارة.

- ثم صبه في كوب.

- يرش الملح حسب الحاجة.

ما فائدته:

يحتوي العنب على الكثير من الماء والألياف، وهو أمر مهم لترطيب الجسم وتجميع البراز، حيث يحتوي على السوربيتول، وهو سكر يحتفظ بمزيد من الماء ويسهل مرور البراز بسهولة، ملين طبيعي فعال.

3- عصير البرتقال:

المكونات:

- كوب برتقال مفروم

رشة ملح

الطريقة:

- ضعي البرتقال في الخلاط.

- صب العصير في كوب.

- أضف قليلًا من الملح وحركه جيدًا قبل الشرب.

ما فائدته:

يعد البرتقال مصدرًا غنيًا لفيتامين ج والمعادن والألياف الغذائية، وبالتالي تحفيز حركة الأمعاء.

4- عصير الكمثرى:

المكونات:

2 كمثرى، وقم بإزالة اللب

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

رشة ملح

الطريقة:

نقطع الكمثرى إلى قطع صغيرة ونضعها في الخلاط

قم بتدويرها وصب العصير في كوب.

أضف عصير الليمون ورشة ملح.

يقلب جيدًا قبل الشرب.

ما فائدته:

الكمثرى غنية أيضًا بالألياف، لأنها تحتوي على ما يقرب من ضعف كمية السوربيتول الموجودة في البرقوق، ويساعد هذا في تسهيل حركة الأمعاء.

5- عصير البرقوق:

المكونات:

5-6 برقوق

- نصف ملعقة صغيرة عسل

- نصف ملعقة صغيرة كمون

- كوب ماء دافئ

الطريقة:

- نقع البرقوق في كوب من الماء الدافئ لمدة 5 دقائق.

- عندما ينعم البرقوق، أزل اللب وضعه في الخلاط مع الماء.

- أضف العسل والكمون.

فائدته:

يحتوي البرقوق على الألياف الغذائية والسوربيتول، مما يساعد على تسريع حركة الأمعاء، ويساعد الكمون في الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة ويضيف أيضًا إلى طعم ونكهة العصير.