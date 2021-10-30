احذرها.. 5 مشكلات صحية قد تسبب تساقط الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المرء يعاني من تساقط الشعر، ويمكن أن يكون إما وراثيًا أو نتيجة للعلاجات الطبية أو حتى بسبب مرض مزمن.

في حين أن تساقط الشعر ليس شيئًا يدعو للقلق، في حالة كونه شديدًا ويؤدي إلى الصلع، يجب عليك معالجته ومعرفة مصدر مشكلتك.

إليك 5 مشكلات صحية يمكن أن تسبب تساقط الشعر، نستعرضها وفقا لموقع timesofindia.

مشاكل الغدة الدرقية

يمكن أن يكون تساقط الشعر نتيجة عدم التوازن الهرموني، تساعد الهرمونات في تنظيم وظائف الجسم ولها دور مهم تلعبه عندما يتعلق الأمر بنمو الشعر.

الغدة الدرقية هي التي تتحكم في قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والكالسيوم وغيرها المسؤولة عن نمو الشعر، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي كل من قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية، المرتبطين بنقص نشاط الغدة الدرقية وفرط نشاطها على التوالي، إلى تساقط الشعر.

داء الثعلبة

هو أحد أمراض المناعة الذاتية المرتبطة بتساقط الشعر والصلع، يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ترقق الشعر، أو ظهور بقع من تساقط الشعر، أو بعض الصلع، أو الصلع الكلي، يمكن أن يكون هذا مؤقتًا أو دائمًا، لكن يمكن علاجه، يجب على المرء أن يستشير الأطباء.

الذئبة

هو مرض مناعي ذاتي آخر يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، يمكن أن يسبب التهابًا واسع النطاق للجلد، وخاصة منطقة الوجه وفروة الرأس.

يمكن أن يخفف الشعر ببطء على فروة الرأس ويؤدي تدريجياً إلى الصلع، إلى جانب الشعر الموجود على رأسك، يمكن أن يتساقط الشعر من أي جزء من جسمك، بما في ذلك رموش العين والحواجب واللحية وما إلى ذلك، قد تساعد بعض الأدوية في التعافي، ولكن يمكن أن تكون هذه الحالة دائمة، تأكد من التحدث مع طبيبك.

نقص المغذيات

أشارت الدراسات إلى أن نقص بعض العناصر الغذائية يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، ولهذا يوصي العديد من الخبراء باتباع نظام غذائي سليم لاستعادة نمو شعرك وقوته.

الحديد والزنك والأحماض الدهنية والفيتامينات المختلفة كلها عناصر مغذية مهمة يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي للوقاية من خطر تساقط الشعر.

في حين أن نقص الحديد في الجسم يمكن أن يحد من تدفق الأكسجين إلى الجسم، يلعب الزنك دورًا حيويًا في الخلايا ووظيفة المناعة وتخليق البروتين، وهو أمر حاسم لنمو الشعر، إلى جانب ذلك، تعمل الأحماض الدهنية على تقليل الالتهابات، بينما يضمن فيتامين ب 3 نمو شعر لامع، ومع ذلك، قد يكون نقص المغذيات سببًا مهمًا لتساقط الشعر.

الإجهاد وتساقط الشعر

عندما يتعلق الأمر بالإجهاد المرتبط بتساقط الشعر، فهناك ثلاثة أنواع مختلفة له: تساقط الشعر الكربي وهوس نتف الشعر وداء الثعلبة.

تساقط الشعر الكربي: في مثل هذه الحالات، تدفع الضغوطات الذهنية بصيلات الشعر إلى مرحلة الراحة، مما يجعل من السهل تساقطها بمرور الوقت.

نتف الشعر هو الدافع الذي لا يمكن كبحه لسحب الشعر من فروة الرأس، وحتى الحاجبين، يمكن أن يكون هذا نتيجة لضغط كبير.

داء الثعلبة، كما ذكرنا، هو أحد أمراض المناعة الذاتية، والذي يمكن أن يسببه الإجهاد ومع ذلك، يمكن أن تؤدي العديد من العوامل الأخرى أيضًا إلى حدوثه.