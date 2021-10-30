لا تفعليها.. 8 أخطاء عند ارتداء الجينز تفسد إطلالتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

ظهر الجينز للمرة الأولى عام 1871، ومنذ ذلك الوقت، مرت قطعة الملابس هذه بالعديد من التحولات وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة كل شخص تقريبًا في جميع أنحاء العالم، وأصبح من الطبيعي أن يوجد في الخزانة ما لا يقل عن 2-3 أزواج من الأنماط المختلفة.

وفيما يلي، نقدم لك أبرز الأخطاء التي ترتكبها الفتيات في أغلب الأحيان عند ارتداء الجينز، حسب موقع "برايت سايت".

- ارتداؤه بلون واحد:

عادت أزياء نمط الدنيم الكامل إلى الموضة مرة أخرى، ولهذا السبب يمكنك ارتداء قمصان الجينز مع سروال من خامة الجينز أيضا، حيث لا تحتاجين بالضرورة إلى تحديد الجزء العلوي والسفلي وفقًا للون، على العكس من ذلك، فإن الأشكال المختلفة ستخلق تباينًا وتجعل مظهرك أكثر إشراقًا.

- فضفاض:

من الأفضل اختيار الجينز الضيق، إذا كنت ترغبين في وضعه داخل الحذاء، إذ إن الفضفاض يمكن أن يخلق طيات غير لائقة على الركبتين.

- لا يتناسب مع شكل جسمك:

لا يجب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى، بل عليكِ الاهتمام بشكل جسمك، فعلى سبيل المثال، يجب اختيار الجينز المتسع العصري بحيث تبدأ ساق البنطلون في الاتساع عند منطقة الركبة.

لكن إذا كان عريضًا جدًا بداية من الفخذ، فيمكنه أن يبدو غير لائق خاصة للفتيات القصيرات الممتلئات، بينما سيبدو رائعا على الفتيات طويل القامة والنحيفات.

- الجينز الضيق الطويل جدًا:

فإن الجينز الضيق مع جزء الكاحل المطوي يبدو قديمًا، ما يمنحك إطلالة سيئة أمام الآخرين.

- إهمال قياس البنطلون من الخلف:

يعتبر عدم معرفة شكل أو قياس البنطلون من الخلف من الأخطاء التي تقع فيها الكثير من الفتيات، إذ يمكن أن يكون مناسبًا من عند منطقة الأرداف واسعا من عند منطقة الخصر، وبالتأكيد يصبح غير لائقا.

- بنطلون طويل للأرض

الطول المثالي للجينز هو 0.5 بوصة فوق الأرض، لذلك يمكن أن تجعل أرجل البنطلون القصيرة ساقيك تبدو أكثر امتلاءً، بينما تمتد أرجل البنطلون الطويلة جدًا على الأرض وتتسخ وتبدو سيئة.

- الضخم جدا:

عند شراء الجينز نتردد في كثير من الأحيان بين مقاسين، لكن يوصي مصممو الأزياء بشراء الأصغر حجمًا، حيث يتم شد القماش أثناء الارتداء، ويتدلى الجينز الأكبر حجمًا وينتفخ عند الخصر.

- جيوب ظهر غير لائقة:

شكل وموقع الجيوب الخلفية يمكن أن يغير شكل الجسم بشكل لا يمكن التعرف عليه، وبالتالي فإن الجيوب الواسعة تجعل الفخذين أوسع، كما تعمل الجيوب التي يوجد به خيوط كثيرة للغاية على إطالة الساقين، وسيظهر شكل الجسم أكثر امتلاءً.