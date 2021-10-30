منها البطيخ والتفاح.. ما الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الحفاظ على لياقتك ليس بالمهمة السهلة، ولكن ما يجعل الأمر أكثر صعوبة هو التحكم في السعرات الحرارية، لذلك فإن ما نأكله وما لا نأكله هو الشيء الأكثر إرباكًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

ويقترح خبراء الصحة إضافة الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية إلى النظام الغذائي اليومي لتحسين عملية الهضم وزيادة التمثيل الغذائي، ما يساعد في إدارة الوزن بشكل فعال.

ولكن ما هي الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية بالضبط وكيف تكون مفيدة للصحة؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

تشير هذه الأطعمة إلى العناصر التي تستهلك المزيد من الطاقة أثناء عملية الهضم، مقارنة بكمية الطاقة التي تقدمها للجسم، وعادة ما تكون غنية بالألياف.

والسعرات الحرارية نوعان، الأول هي الفارغة التي ليس لها قيمة غذائية كبيرة ولكنها تحتوي فقط على سعرات حرارية تعزز زيادة الوزن، والثاني السلبية وهي توجد بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء، ولا تحتاج إلى المزيد من الطاقة لهضمها.

ماذا يقول الخبراء؟

تساعد هذه الأطعمة على إنقاص الوزن لأنها لا تحتوي فقط على سعرات حرارية منخفضة ولكنها تساعد أيضًا على حرق سعرات حرارية أكثر من غيرها.

إليك 10 أطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية:

الكرفس:

غني بالألياف وفيتاميني "أ" و"سي" وحمض الفوليك، إنها واحدة من أكثر المواد الغذائية السلبية شيوعًا حيث يتم تخزين معظم قيمتها الحرارية في السليلوز، يتلقى جسمنا عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية من الكرفس لأنه مليء بالألياف غير المهضومة.

التوت:

من الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية بسبب أنه يساعد على انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومحتواها من البروتين، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمينا من مختلف أنواع السرطان.

الطماطم:

مصدر ممتاز للألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي، وتحتوي أيضًا على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بحمايتنا من سرطان الجلد.

الجزر:

محتواه من فيتامين أ مفيد للعيون، يحافظ محتوى ألياف الجزر على امتلاء المعدة لفترة أطول وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

الخيار:

يحتوي على نسبة عالية من الماء وهو رائع للتخلص من العطش مع توفير جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية.

البطيخ:

يعمل محتوى الماء الموجود في البطيخ والفيتامينات أ، ب 6، سي، جنبًا إلى جنب مع اللايكوبين كغذاء معزز للمناعة.

التفاح:

يحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي والألياف، ويساعد محتوى الألياف العالي من التفاح في إنقاص الوزن ويساعد أيضًا في تعزيز الأداء الإدراكي.

البروكلي:

محتواه من فيتامين أ يحسن الرؤية، محتوى الكالسيوم والفوسفور وفيتامين K ضروري لنمو العظام بشكل صحي، يساعد الحديد وحمض الفوليك على منع فقر الدم.

الكوسة:

مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف وعدد قليل من السعرات الحرارية، تلعب الألياف دورًا مهمًا في عملية الهضم.

يلعب Zeaxanthin الموجود في الكوسة دورًا مهمًا في منع الإجهاد التأكسدي وتحسين صحة العين.

الخس:

يساعد محتواه من فيتامين سي والكالسيوم وفيتاميني "ك" و"أ" في تقوية المناعة، يساعد محتوى الألياف في الخس في إنقاص الوزن، كما أنه يرتبط بصحة القلب والحفاظ على صحة العين.

هل هناك أعراض جانبية؟

لا يوجد دليل على أن تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية يؤدي إلى آثار جانبية، ومع ذلك، لا ينصح بتناول كميات منخفضة من السعرات الحرارية بشكل مباشر إذا لم تكن تحت إشراف اختصاصي التغذية، متطلبات السعرات الحرارية لتقليل الوزن فردية، تختلف المتطلبات باختلاف طول الشخص ووزنه ومؤشر كتلة الجسم ومعدل الأيض الأساسي والنشاط البدني.

يمكن إضافة هذه الأطعمة إلى نظامنا الغذائي اليومي كوجبات خفيفة أو مكونات للطهي، يمكن استخدام الخيار والطماطم والجزر والخس في السلطات المختلفة، يمكن استخدام التوت أو التفاح أو البطيخ كوجبة خفيفة في منتصف الصباح أو في المساء، يمكن استخدام البروكلي أو الكوسة أو الخس في العديد من التجهيزات أثناء الطهي.