7 أنواع طعام مع الرياضة والنوم.. كيف تتعاملين مع نسيان أولادك وقت الدراسة؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعاني الأطفال من ضعف الذاكرة، خاصة الطلبة في المدارس الذين يعانون من ضعف الذاكرة في فترة الدراسة وصعوبة الاستذكار، لذلك تقدم لك ولاء طه، مجموعة من الأغذية التي يساعد تناولها على تقوية الذاكرة وزيادة الانتباه عند الطلبة منها كما ذكرتها لـ «هُن».

أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة وعلاج النسيان

الأسماك الدهنية

تعتبر من الأطعمة التي تزيد التركيز عند الطلبة، وخاصة سمك السلمون والسردين لاحتوائها على عناصر غنية بالأوميجا 3، التي تساعد على تدفق الدورة الدموية إلى الدماغ.

المكسرات

تعد المكسرات والبذور من مصادر فيتامين هـ، ومضادات الأكسدة، حيث تناول المكسرات يزيد من اليقظة ويساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

الشوكولاته الداكنة

تحتوى الشوكولاته الداكنة على خصائص قوية مضادة للأكسدة، كما تحتوى على منشطات طبيعية مثل الكافيين والتي يمكن أن تعزز التركيز.

الأفوكادو

يعتبر من الأطعمة التي تقوي الذاكرة حيث يحتوى على مجموعة من الدهون الصحية والفيتامينات مثل فيتامين ج، فيتامين ب، وجميعها تساعد على تحسين صحة المخ.

البيض

يساعد البيض على التركيز بالإضافة إلى زيادة القدرات المعرفية الأخرى.

الكرنب

تدعم الخضروات الورقية صحة الدماغ ومن بينها الكرنب لاحتوائه على مجموعة من العناصر المفيدة ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

الكركم

يحتوى الكركم على مركبات قوية تعمل كمضادات للأكسدة والالتهابات والتي تزيد من يقظة الدماغ وتدفق الدورة الدموية لها.

وتساعد ممارسة التمارين الرياضية في الحفاظ على صحة الذاكرة وكذلك الحصول على قدر كاف من النوم لأنه يساعد على ترسيخ المعلومات في الذاكرة.

ويساعد تناول نظام غذائي صحي على زيادة نشاط الذاكرة واليقظة عند الطلبة.