ألغاز لعبة الحبار على وجوه البنات في «هالوين 2021»: العيون اتحولت (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتفل الكثير من الدول في نهاية أكتوبر من كل عام بعيد الهالوين، والذي سيوافق مساء يوم الأحد 31 من الشهر، وكل عام يتبارى المراهقين والصغار في محاكاة الأشخاص المرعبة، وبما أن «التريند» الحالي في الأعمال الدرامية المرعبة هو مسلسل لعبة الحبار الذي يعتمد على الأئمة الدنوية، فكان له نصيب الأسد في تنكر الهالوين وخاصة على وجوه الفتيات التي اعتمدت ألغازه، إلى جانب التنكر في الأزياء المرعبة واعتماد الميكب المخيف وزيارة الأماكن المسكونة واستخدام نبات القرع وتجويفه من الداخل ووضع مصابيح حمراء داخل النبات، حسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

مسلسل لعبة الحبار واستعدادات الهالوين في 2021

بعد انتشار مسلسل لعبة الحبار بشكل كبير بين الشباب، بل وإصدار الألعاب على المتاجر الإلكترونية تحت نفس الاسم، يبدو أن له نصيباً واسعاً من احتفالات الهالوين لهذا العام، حيث تنافس عشاق المسلسل بنشر صورهم بمكياج مخيف مستوحى من المسلسل الكوري الشهير، وكان أبرزهم مكياج اللعبة القاتلة، حيث وضعت الفتيات مكياج عيون باللون الأسود مع ارتداء فستان باللون الأصفر والبرتقالي، مع محاولات إخفاء شكل عيونهن الأصلية.

نماذج لاستعدادات مميزة مع اقتراب موعد هالوين 2021

وبعيدا عن لعبة الحبار، فإن وباء كورونا قيّد من احتفالات الهالوين بعض الشئ في بعض البلدان، رغم ذلك كانت هناك استعدادات مميزة منذ بداية شهر أكتوبر، منها استعدادات أسرة السيدة الأميريكية ميشيل سكريفنر التي جذبت انتباه الصحف بالمكياج الرائع الذي صنعته لطفلتيها لإبقائهما مشغولتين وآمنتين، بعيداً عن الاختلاط مع الآخرين في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد.

واتفقت الأم مع أطفالها على إقامة حفل كبير هذا العام ويصنعون بأنفسهم الأزياء المميزة لمدة 31 يومًا وقد سارت الأمور بشكل جيد، وخططوا لأزياء الهالوين لهذا العام منذ شهر يونيو، وتمكنوا من الوصول بسهولة إلى معظم المواد التي استخدموها مثل طلاء الجسم والشعر المستعار، لكنهم احتاجوا لبعض الأقمشة لذا سافروا لمتجر بعيد لشرائها.