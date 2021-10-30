هذا هو أول شيء يجب عليك فعله بعد خلع ضرس العقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمر العديد من المراهقين والشباب بعملية خلع ضرس العقل، ويضطر طبيب الأسنان إلى إزالته في كثير من الأحيان نظرا لأنه يصاب بالضرر بسبب صعوبة تنظيفه.

لكن هل تعلم أن هناك شيء يجب عليك فعله بعد خلع ضرس العقل؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق موقع "healthdigest".

تعتبر الرعاية المناسبة بعد خلع ضرس العقل أمرًا حاسمًا للتعافي، لذا من الضروري أن تقضي وقتًا طويلاً في الراحة بعد العملية، وأول شيء يجب أن تفعله هو التقليل من الأنشطة التي تؤدي إلى ضخ الدم، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة نزيف الجرج ومستوى الألم لديك، والابتعاد عن تناول الأطعمة الصلبة.

ويُنصح أيضًا بتجنب لمس المنطقة المصابة قدر الإمكان، فمن المحتمل أن يطلب منك طبيب أسنانك إزالة الشاش من فمك بعد نحو 30 دقيقة من الجراحة.

نصائح ضرورية بعد خلع الضرس

- من الضروري تجنب المضمضة بقوة، لأن ذلك يؤدي إلى نزيف حاد.

- أخذ مسكنات الألم أو المضادات الحيوية التي وصفها الطبيب، لتقليل الشعور بالألم.

- يمكن أن تساعد كمادات الثلج الموضوعة على جوانب وجهك في تخفيف الألم والتورم.

- تناول السوائل فقط في الساعات القليلة الأولى بعد خلع الضرس.

- يمكن بعد ذلك تناول الأطعمة اللينة طالما تمضغ بالجزء الأمامي من أسنانك.

- عدم استهلاك الطعام على المنطقة المصابة، تجنبا لحدوث عدوى بكتيرية.