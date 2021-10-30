6 نصائح يومية تقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.. الحمية الغذائية والرياضة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد سرطان الأمعاء من أكثر الأنواع انتشارًا في العالم، إذ يحتل المرتبة الرابعة بين انتشار الأورام الخبيثة، لكن بأسلوب بسيط ونمط حياة صحي، يمكن الوقاية من الإصابة بهذا النوع الشرس.

وعرضت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، بعض الطرق البسيطة المرتبطة بنمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

الحمية الغذائية

النظام الغذائي الصحي وتجنب تناول اللحوم المصنعة والتقليل من اللحوم الحمراء، يساعد في الوقاية بهذا النوع الخبيث من السرطانات، وينصح أيضًا يتناول الكثير من الألياف والحبوب الكاملة والخضروات والفواكه.

خسارة الوزن

خطر الإصابة بسرطان الأمعاء مرتبط أيضًا بزيادة الوزن والسمنة، وعادة ينصح في معهد سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة، بقياس مؤشر كتلة الجسم بانتظام، وفي حال زيادة الوزن لابد من ملاحظة ذلك سريعًا فمكن أكثر نشاطًا وخسارة السعرات الحرارية.

الألياف

الألياف تعمل على سهولة حركة الأمعاء وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، لذلك تناولها بشكل يومي، يساعد في الوقاية من سرطان الأمعاء، وذلك بجانب شرب حوالي ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميًا وتجنب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية.

النشاط البدني

احرص دائمًا على ممارسة النشاط البدني للحفاظ على الوزن الصحي السليم والشعور بالراحة، لذلك مارس النشاط البدني مثل المشي السريع 5 مرات أسبوعيًا، للتقليل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويوصي معهد سرطان القولون بالمملكة المتحدة بالبدء بـ10 دقائق يوميًا والزيادة تدريجيًا إذا لم تكن معتادًا على ممارسة الرياضة على الإطلاق.

الأسبرين

هناك بعض الأدلة على أن استخدام الأسبرين على المدى الطويل يقلل من خطر الإصابة بأورام غير سرطانية (الزوائد اللحمية) وسرطان الأمعاء، وتظهر بعض الدراسات البحثية أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين بانتظام لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء والمريء والمعدة

التدخين

يجب عليك أيضًا الإقلاع عن التدخين تمامًا، إذ يقدر أن 7% من حالات سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة مرتبطة بتدخين التبغ، وتزداد مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء مع زيادة عدد السجائر التي يتم تدخينها بشكل يومي.