8 نصائح للحفاظ على كرامتك مع شريك حياتك.. «الاعتذار مرة واحدة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

معايير وأسس كثيرة تتطلب لبناء علاقة عاطفية ناجحة وسليمة، لكن تنازل المرأة عن حقوقها أو التهاون في الحفاظ على كرامتها، ربما يضعف من قوة العلاقة ويؤدي لانهيارها أو تحملها لأعباء وضغوط نفسية كثيرة، كما أن الرجل عادة يحتاج أيضًا للمرأة القوية التي يعتمد عليها وتكون سندًا له.

حفاظ الفتاة على كرامتها أمام الشخص الذي تود الارتباط به أو قدرتها على أن تصبح شخصية قوية، دون أن تصبح سليطة اللسان وعنيدة، يحتاج لاتباع بعض الخطوات البسيطة، عرضتها الإعلامية رضوى الشربيني من خلال برنامجها «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

خطوات لو نفذتيها هتحافظي على كرامتك

- إذا تعمد إهانتك بشكل مستمر يجب إنهاء هذه العلاقة بشكل قطعي «لو فضل يهينك.. لازم تقفلي الباب في العلاقة وتنهيها».

- لابد أن يتأكد أنك تدركين جيدًا قيمة نفسك دون تمثيل أو افتعال، فلا يجب أن تتحدثي بشكل مستمر عن المستوى الاجتماعي والمادي الذي تمتلكيه «القيمة الذاتية هتبان تلقائيا من غير افتعال».

- «اتعلمي تقولي لأ.. لو حاجة مش عجباكي» لكن دون صوت عال أو طريقة غير لائقة عند إبداء اعتراضك.

- «مينفعش يطلعك على المسرح» احذري أن تتحولي لمادة ساخرة بين أصدقائكم المشتركين.

- لابد أن يدرك جيدًا أن «كرامتك من كرامته»، لذلك لابد من التعود جيدًا على المعاملة بشكل محترم ولائق.

- «الاعتذار مرة واحدة» لا تبالغي في تكرار الاعتذار، وفي حال عدم مسامحته لكِ رغم اعتذارك، فلا داعي لتكراره «حافظي على كرامتك».

- حافظي على الحدود التي وضعتيها بينكما في بداية العلاقة «لو فضل مصر أنه مينفذش الطلبات اللي فضلتي تقوليلها وأنه يضايقك يبقى تنهي العلاقة».

- حبي الرجل القوي وليس العنيد «الرجل القوي عنده رحمة وحنية وهيقدر يستوعبك.. لكن العنيد هيتعمد يضايقك».