رغم فوائدها.. هل يمكن أن تسبب القرفة التسمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

زاد استهلاك القرفة بالتأكيد منذ ظهور وباء فيروس كورونا، نظرا لفوائدها الصحية المختلفة من تعزيز المناعة إلى إضافة حلاوة طبيعية إلى طعامك.

وعلى الرغم من أنه يبدو من غير المعتاد أن تسبب القرفة مشاكل صحية، يقول الخبراء، إن استخدامها بكميات كبيرة يمكن أن يضر بصحتك، لكن هل تسبب التسمم؟.. هذا ما يكشفه موقع "indiatimes".

الإكثار من تناول القرفة

قالت إحدى مستخدمي تطبيق TikTok في سبتمبر، إنها أصبحت مهووسة بتناول القرفة في عام 2015، مشيرة إلى وضع كمية كبيرة في كل شيء تأكله من دقيق الشوفان والأرز والمعكرونة وحتى البيض، وحذرها والدها من أنها تستهلك كمية غير طبيعية.

وبعد عام، بدأت تعاني من مشاكل صحية، بما في ذلك الدوخة وانخفاض نسبة السكر في الدم)، وبدأت تشعر بمشاكل أثناء ممارسة الرياضة، بعد ذلك توقفت عن تناول القرفة تمامًا، كما أخبرها والدها، وهو طبيب، إذ إن تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يكون سامًا، واختفت المشاكل الصحية بمجرد أن توقفت عن تناول القرفة.

ووفقًا لدراسة نُشرت في يناير 2015 في مجلة Journal of Injury and Violence Research، فإن تناول ملعقة من القرفة دفعة واحدة أدى إلى إصابات في الرئة والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

هل تسبب التسمم؟

تشتهر القرفة بنكهتها ورائحتها وفوائدها الصحية المختلفة، وهناك أنواع مختلفة منها.

تحتوي بعض منتجات القرفة على مستويات عالية من الكومارين، وهي مادة مرتبطة بتسمم الكبد، يمكن أن يكون الاستخدام المطول للقرفة مشكلة للأشخاص الحساسين المصابين بأمراض الكبد، كما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة وردود الفعل التحسسية.

الحد الأقصى لتناول القرفة نحو 0.1 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم، أي شيء أكثر من هذا يمكن أن يسبب تسمم الكبد، رغم أنه من الصعب على الشخص العادي أن يتجاوز الكميات الآمنة من القرفة.

في حالة استنشاق القرفة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهيج شديد في الرئتين ويؤدي إلى تفاعلات التهابية وضيق في التنفس.

الفوائد الصحية للقرفة

عند تناولها بكميات معتدلة، فإن القرفة لها فوائد صحية مختلفة، إنها ليس مجرد مضاد للأكسدة، بل يمكنها أيضًا خفض مستويات الجلوكوز في الدم، كما يتم استخدامها لعلاج لدغات الحشرات والتهابات المسالك البولية وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وحالات أخرى.