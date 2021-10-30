"بلاش مقارنة".. 6 أشياء يريدها شريك حياتك التوقف عن فعلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تمامًا كما تفعلين أشياء لتجعل شريك حياتك يشعر بأنه محبوب ومميز لديك، فهناك بعض الأشياء الخاطئة التي تحتاجين إلى تجنب القيام بها، لأنها قد تجعله يشعر بالضيق والغضب، ما يؤثر على علاقتك به، نستعرضها لكم وفق موقع "blodsky".

- انتقاده أمام الجميع:

يمكن أن يؤثر انتقاد شريك حياتك بشكل سلبي على علاقتك به بطريقة كبيرة، خاصة إذا قمت بذلك أمام أصدقائه، إذ يشعر بالانزعاج والغضب، ما يؤدي إلى إيذاء مشاعره.

- عدم إعطائه مساحته الشخصية:

قد تشعر بالانزعاج والغضب عندما يغزو شخص ما مساحتك الشخصية، وكذلك الحال بالنسبة لشريكك، تمامًا كما تريد مساحتك الشخصية لتجديد شبابك والشعور بالحيوية، يريد الرجال أيضًا أن تشعر مساحتهم الشخصية بالراحة، سواء للخروج مع أصدقائه، أو مشاهدة مباراة، أو قضاء وقت مع نفسه، فلن يحب أبدًا أن يزعجه.

- التعامل مع الرجال الآخرين طوال الوقت:

يمكن أن تكون هناك أوقات قد يشعر فيها الرجل بالسوء لرؤيتك تتعاملين مع رجال آخرين، وبالتالي قد يشعر بعدم الارتياح والغضب.

- معاملة صامتة له:

عندما تعامل شريك حياتك بصمت، فقد لا يشعر بالرضا، حتى لو كان يحب بعض الوقت الهادئ، لأن هذا سيشعره بالذنب وخيبة الأمل، ويبدأ أن يسأل باستمرار "ما الخطأ".

- مقارنته بالآخرين:

لا أحد يحب أن يقارن بالآخرين، لذلك إذا كنت تقارن شريكك برجال آخرين، فعليك التوقف عن فعل ذلك، لأن هذا يظهر له أنك لا تحبه كما هو، و نتيجة لذلك، قد يشعر بالنقص وقد يكرهك، لذا بدلاً من مقارنته، يمكنك مساعدته في التطور إلى إنسان أفضل.

- البقاء على اتصال مع شريكك السابق:

يمكن أن تتحدث مع شريكك السابق ولا حرج في ذلك عندما لا تخفي هذا الأمر عن شريكك، لكن، عندما تخفي حقيقة أنك على اتصال بشريكك السابق، سوف يعتبر ذلك خيانة ولن يشعر بالرضا، كما قد يظن أنك لا تثق به.