10 تحذيرات لمواجهة التقلبات الجوية.. ابعدي طفلك عن القطط والدباديب

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من التقلبات الجوية نعيشها خلال الأيام الحالية، بسبب انخفاض درجات الحرارة في وقت مُبكر من اليوم، قبل عودة ارتفاعها مرة أخرى خاصة بأوقات الذروة، ومن ثم انخفاضها مرة أخرى ليلًا، مايجعل الطقس متقلبًا وغير متوازن، خاصة على الأطفال خلال خروجهم للمدارس صباحًا أو للدروس والنوادي ليلًا، ما يجعلهم أكثر عُرضة للأمراض، خاصة الإنفلونزا وفيروسات البرد المختلفة.

10 تحذيرات لمواجهة التقلبات الجوية

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بهيئة المصل واللقاح، عدة تحذيرات للأمهات عبر «هُن»، للحفاظ على حياة وصحة أطفالهن، بسبب التقلبات الجوية، أشار من خلالها عن الأطعمة المناسبة لهم، وأنواع الملابس التي يحتاجوها، فضلًا عن بعض النصائح خلال الخروج من المنزل، جاءت على النحو التالي:

1 – الابتعاد عن الخروج من المنزل بعد الاستحمام مباشرةً.

2- شرب المياه وغسل الوجه قبل الخروج من المنزل على الفور.

3- ارتداء الملابس القطنية، والابتعاد عن الملابس الصوفية، أو البوليستر التي تعطي حرارة زائدة للجسم.

4- احذري ذهاب طفلك إلى المدرسة حال ظهور أعراض برد عليه، أو تعب أو إرهاق.

5- عدم الذهاب للمدارس حال تقلبات الجو بشدة في الصباح.

6- احذري لهو طفلك مع الدباديب أو القطط، أو الألعاب التي تلتقط الأتربة لأنها من مسببات الحساسية.

7- تأجيل الخروج من المنزل أوقات تيارات الهواء الباردة، سواء في الصباح الباكر أو المساء.

8- تناول ملعقة من عسل نحل على ملعقة عصير ليمون لتقوية المناعة وزيادة الشهية على الأكل.

9– تناول الأكلات التي تحتوي على فيتامين cوA وفيتامينD بتقوية المناعة.

10- لاتهملي تطعيم الإنفلونزا والالتهاب الرئوي، للحماية من الفيروسات والنزلات المعوية الخطيرة.