5 حالات يجب فيها استشارة طبيب العيون فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

العيون هي نافذة الروح، حيث يمكن أن نعلم الكثير عن صحة الشخص من خلال فحص عينيه.

وتشير الأبحاث إلى أن التغيرات في العين يمكن أن تكون إشارة مبكرة لمرض ألزهايمر، وقد ثبت بالفعل أن الفحص الطبي، يمكن أن يكشف علامات كل شيء بداية من ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى التصلب المتعدد.

وفيما يلي مجموعة من الأعراض إذا ظهرت عليك يجب الذهاب إلى طبيب العيون فورا، حسب ما جاء في موقع "healthdigest".

1- نزيف تحت الملتحمة:

أوضح طبيب العيون Davinder S. Grover ، المتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، أنه عندما يكون الجزء الأبيض من العين أحمر، فإنه عادةً ما يسمى نزيف تحت الملتحمة، ويحدث هذا عادةً عندما ينكسر وعاء دموي حول العين ويبدو الأمر مقلقًا ومخيفًا للغاية، ويمكن أن تنفجر الأوعية الدموية الدقيقة في العين وتتسرب بسبب التهيج أو جفاف العين أو السعال أو العطس أو أي شيء يسبب ارتفاعًا قصيرًا في ضغط الدم، لذا إذا كان لديك تغيرات مفاجئة ومستمرة في الرؤية يجب الذهاب إلى الطبيب فورا.

2- ارتداء العدسات اللاصقة:

تعتبر العدسات اللاصقة بديلاً شائعًا لارتداء النظارات، ولكنها تتطلب رعاية وتنظيفًا خاصا، خلاف ذلك، هناك احتمال أن ينقلوا الجراثيم التي وتسمى هذه الحالة بالتهاب القرنية، وفي الحالات الشديدة يمكن أن تسبب العمى أو تتطلب زرع القرنية.

وتشمل أعراض التهاب القرنية تهيج العين واحمرارها وإدماعها أو إفرازاتها وتشوش الرؤية وألم العين حتى بعد إزالة العدسات اللاصقة، ويمكن أن يكون سببها فيروس أو بكتيريا أو فطريات.

لذا من الأفضل غسل يديك دائمًا قبل التعامل مع العدسات اللاصقة وتنظيفها والعناية بها، وإذا كانت لديك أعراض، فيجب التوقف عن ارتداء العدسات والذهاب إلى الطبيب فورا.

3- تقشر الجفون في الصباح:

سبب حدوث ذلك هو الفيروس الغدي، وهو فيروس يسبب أيضًا نزلات البرد، ولا يرتبط تقشر الجفون بألم أو تغيرات في الرؤية، لذلك إذا لم تكن تعاني من هذه الأعراض، يمكنك عمومًا علاجها بنفسك باستخدام الكمادات الباردة وقطرات العين التي تُصرف دون وصفة طبية.

4- عدم خروج العدسات اللاصقة من العين:

وفقًا لدراسات في المجلة الطبية Eye and Contact Lens: Science and Clinical Practice، إذا انزلقت العدسة اللاصقة تحت جفنك، فقد يكون لديك ما يسمى بـ "العدسة اللاصقة المحتبسة"، وفي بعض الأحيان يمكن أن يسبب هذا عدوى بكتيرية، لذا في هذه الحالة يجب إزالتها بشدة، لأن ذلك يتسبب في خدش القرنية ومن الأفضل استشارة الطبيب.

5- جسم غريب في عينك:

في حالة دخول جسم غريب أو شيء في عينيك يجب تجنب فرك العين المصابة، لأن ذلك يزيد الأمور سوءًا، ولكن يمكن التخلص من الجسم الغريب من خلال الرَمش بشكل مقصود، حيث يساعد ذلك على إفراز الدموع، التي تساعد بدورها على طرد الجسم الغريب، وفي حال استمرار وجود الجسم الغريب في العين، يجب الذهاب إلى الطبيب.