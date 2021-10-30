التنين الأسود.. مشروب دافئ "يحرق" دهون الجسم الخطرة أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

هناك خطورة كبيرة للدهون الحشوية لأنها تغلف الأعضاء الحيوية الموجودة في وسط الجسم، وتشمل المخاطر المرتبطة بها النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويمكن التحكم في دهون البطن من خلال النظام الغذائي، كما ثبت أن مشروبًا ساخنًا واحدًا يساعد على حرقها طوال الليل، وفقًا لموقع express.

ويمكن لجسم الإنسان تخزين كمية مدهشة من الدهون، ولكن ليس كل ذلك مرئيًا دائمًا بالعين المجردة، حيث تلتصق الدهون بالأعضاء، ما يجعلها عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

وتشير الدلائل المتزايدة إلى أن شاي أولونغ يقلل بشكل كبير من الدهون الحشوية، وهو شاي صيني يطلق عليه "التنين الأسود"، ففي إحدى التجارب العشوائية، خصص الباحثون مشروبًا يوميًا يحتوي على مركب الكاتشين، على مدار 12 أسبوعًا.

قام الباحثون بقياس منطقة الدهون في البطن ووزن الجسم وتكوينه عند الأسبوع صفر والأسبوع الثامن والأسبوع الثاني عشر من الدراسة، وكشفت النتائج أن المشروبات كثيفة الكاتشين تقلل بشكل كبير من متوسط مساحة الدهون الحشوية، وكذلك الدهون في الجسم.

وخلص الباحثون إلى أن استهلاك مشروب الشاي الأخضر المخصب بمضادات الاكسدة لمدة 12 أسبوعًا تسبب في فقدان الدهون الحشوية لدى البالغين الصينيين الذين لديهم نسبة عالية من الدهون الحشوية في البطن.

تم تكرار هذه النتائج في دراسة مماثلة أظهرت أن شرب 0.3 جرام من شاي أولونغ أربع مرات في اليوم يمكن أن يساعد الناس على خسارة كيلوجرام واحد من الدهون في ستة أسابيع.

وذكر الباحثون أن الشاي فعل ذلك من خلال تحسين التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، مشيرين إلى أنه ثبت أنه يمكن أن يزيد معدلات التمثيل الغذائي بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالماء، وهو ما يعادل حرق ما يقرب من 281 سعرة حرارية في اليوم، في المتوسط.

دراسة أخرى نشرت في مجلة Nutrients ، قالت إن شاي أولونغ يمكن أن يحرق الدهون أثناء النوم، فيقول كبير مؤلفي الدراسة، البروفيسور كومبي توكوياما: "مثل جميع أنواع الشاي، يحتوي أولونغ على مادة الكافيين، التي تؤثر على استقلاب الطاقة من خلال زيادة معدلات ضربات القلب لدينا".