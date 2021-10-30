الامارات | أين تذهب.. «أتلانتس النخلة» يفتتح مطعم الشيف جوردون رامزي «ستريت بيتزا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «أتلانتس النخلة» يفتتح مطعم الشيف جوردون رامزي «ستريت بيتزا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن إطلاق مطعم «ستريت بيتزا» Street Pizza الخاص بالشيف جوردون رامزي، إذ يقوم مفهوم المطعم على تقديم كميات غير محدودة من شرائح البيتزا، والمشروبات اللذيذة للضيوف، فضلاً عن فقرات الترفيه الحي كل ليلة من أيام الأسبوع. يقع مطعم «ستريت بيتزا» بجانب مطعم «بريد ستريت كيتشن» داخل المنتجع، وكان قد تم إطلاقه أول مرة في لندن عام 2018، ويعتمد على فلسفة تحضير البيتزا من دون أي قواعد.

ويمكن للضيوف دخول مطعم «ستريت بيتزا» من دون حجز مسبق، والبدء في تلذذ شرائح البيتزا الساخنة التي يتم تقديمها بصورةٍ مستمرةٍ مباشرةً إلى الطاولة حتى يشعر الجميع بالشبع، وذلك وسط أجواءٍ مرحةٍ وغير رسمية يضاف إليها لمسات فنية من خلال فن الشوارع ورسومات الـ«غرافيتي» التي تزين جدران المطعم. يمكن للشخص الواحد تناول كمية غير محدودة من شرائح البيتزا مقابل 95 درهماً، مع عددٍ غير محدود من المشروبات الغازية مقابل 35 درهماً.

وسيستمتع الضيوف بعروضٍ موسيقيةٍ حية يقدمها منسقو الموسيقى كل ليلة من أيام الأسبوع بدءاً من الساعة 6:00 مساءً، كما أن هناك وصلات غنائية حية يقدمها مغنون كل يوم خميس بدءاً من الساعة 6:00 مساءً.

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