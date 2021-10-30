الامارات | #النصف_الحلو.. 3 نصائح لمكياج الشفاه العريضة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 3 نصائح لمكياج الشفاه العريضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما تضع امرأة أحمر الشفاه، تظهر جرأتها. بالنسبة لمعظم النساء، أحمر الشفاه هو الأهم من بين كل أدوات التجميل ويزيد الثقة بالنفس. ستجدين أقلام أحمر الشفاه في ألوان عدة لاستخدامها مع الأزياء المختلفة، لكن ليست كل العلامات التجارية تفي بالغرض عندما نتكلم عن الجودة التي هي الأساس الذي يجعل أحمر الشفاه ثابتاً وبالمظهر الرائع نفسه طوال اليوم.

أحمر الشفاه «كولر ماستر» من «فلورمار» هو آخر صيحة من ألوانها وخاماتها الرائعة، وهو يمثل جزءاً مكملاً رائعاً لكل مظهر وزي. كولر ماستر متوافر بسعر مناسب في 16 لوناً مختلفاً مثالية لكل الوجوه الجميلة. أحمر الشفاه المعروض للبيع بالتجزئة بسعر 39 درهماً يحتوي على فيتامين E وزبدة الشيا لترطيب وتنعيم الشفتين، معطياً مظهراً أملس وتغطية رائعة. الشفاه الجريئة بالملمس الناعم واللون «المت» مع أحمر شفاه كولر ماستر من «فلورمار» هي حلم جميل، تكشف ألوانه الغنية جمالك الرائع من أول مرة.

صيحة الشفاه العريضة لا تنتهي أبداً ويمكنها تغيير مظهرك فوراً. عندما تجربين الشفاه العريضة، عليك أن تصنعيها جيداً. وفي ما يلي بعض النصائح من «فلورمار» عن كيفية الحصول على الشفاه العريضة المثالية:

التحديد الصحيح

لا يمكن الاستغناء عن قلم لاينر يليق مع لون أحمر الشفاه. إنه يساعد على الحفاظ على المظهر الرائع لشفتيك ويمنع أحمر الشفاه من أن يسيل حول الأطراف.

الدرجة المناسبة

من المهم أن تجدي الدرجة المناسبة لك! حسب المظهر الذي تبحثين عنه، القاعدة العامة هي اختيار لون أغمق درجة أو درجتين من اللون الطبيعي لشفتيك.

التحضير

المظهر النهائي يكون دائماً محكوماً بجودة الأساس أو القاعدة التي بُني عليها، وهي في حالتنا هذه حالة شفتيك. إن كانت شفتاك متشققة وجافة، لا يمكنك الحكم على أحمر الشفاه، مهما كان المنتج رائعاً. من الضروري أن تقشري شفتيك بمنتج رقيق من منتجات فرك الشفتين مرة كل أسبوع على الأقل، والإبقاء على الشفاه مرطبة وطرية طوال الوقت.

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